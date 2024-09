Lai dắt 2 tàu 100 tấn từ Trung Quốc trôi dạt trên sông Hồng vào bờ an toàn

Ngày 10-9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai đã có báo cáo về hai tàu Trung Quốc trôi dạt trên sông Hồng.



Một tàu hoang trôi trên sông Hồng. Ảnh Gif

Theo báo cáo, ngày 9-9 có hai tàu hút, loại tàu vận tải khoảng 100 tấn trôi dạt từ thượng nguồn sông Hồng qua cầu Cốc Lếu thuộc địa phận TP Lào Cai. Đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, tàu tiếp tục trôi dạt qua cầu Phố Lu huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Dự kiến khoảng 23 giờ tàu sẽ trôi đến cầu Bảo Hà thuộc huyện Bảo Yên.

Công an tỉnh Lào Cai đã lập phương án xử lý, đồng thời thông báo với các đơn vị địa phương cảnh báo chốt chặn hai đầu khi tàu trôi qua cầu ngăn không cho người và phương tiện đi qua cầu. Đến 22 giờ cùng ngày, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với người dân lai dắt cứu hộ thành công 2 con tàu vào bờ tại địa phận thôn An Thắng (xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng).

Sáng cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa, cho biết 2 tàu hoang trôi dạt trên sông Hồng là tàu hút cát từ Trung Quốc trôi sang Việt Nam. Hai tàu này đã được công an tỉnh Lào Cai lai dắt vào bờ an toàn.

Theo ông Đạo, việc các tàu, thuyền đứt neo trôi tự do trên sông trong mùa lũ đang là nỗi lo thường trực với lực lượng chức năng. Khi không có người lái và trôi dạt tự do, tàu thuyền có nguy cơ đâm vào các trụ cầu.