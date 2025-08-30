HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lại lo đầu ra cho gạo

Bài và ảnh: An Na

Giá gạo Việt Nam xuống thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó lớn nhất là đầu ra bị ảnh hưởng bởi Philippines ngừng mua trong 2 tháng tới

Từ ngày 1-9, Philippines sẽ chính thức ngưng nhập khẩu gạo trong 60 ngày. Động thái này được dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường lúa gạo Việt Nam, khi giá đang ở mức thấp và nhiều khó khăn của doanh nghiệp (DN) chưa được tháo gỡ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 29-8, ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), cho biết giá lúa gạo hiện đã về mức thấp nhất trong vài năm qua, tương đương thời điểm trước khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo vào tháng 7-2023. 

Theo ông Trọng, từ đầu tháng 8, sau thông tin Philippines sẽ tạm ngừng nhập khẩu, nhiều DN tranh thủ gom hàng khiến giá tăng. Tuy nhiên, sang nửa cuối tháng, thị trường lại hạ nhiệt khi khách hàng đã mua đủ, cộng thêm nguồn cung từ Thái Lan, Campuchia và sắp tới là Trung Quốc bước vào vụ thu hoạch, khiến giá tiếp tục đi xuống.

Giá gạo Việt Nam giảm do Philippines ngưng nhập khẩu trong 60 ngày - Ảnh 1.

Doanh nghiệp giới thiệu gạo xuất khẩu tại hội chợ TP HCM

Ông Trọng nhận định Việt Nam có phần may mắn khi vụ hè thu gần kết thúc. Thực tế, khả năng Philippines chỉ ngừng nhập trong hơn một tháng để hỗ trợ nông dân nước này thu hoạch. Bởi lẽ nhu cầu nhập khẩu gạo của Philippines cuối năm vẫn rất lớn, dự kiến lên tới 5,4 triệu tấn trong năm nay, tăng so với 4,6 triệu tấn của 2024. "Họ tạm ngưng nhập để hỗ trợ giá trong nước, khi thu hoạch xong sẽ phải quay lại nhập khẩu, bởi giá gạo cao có thể gây lạm phát" - ông nói.

Phân tích sâu hơn, bà Phan Mai Hương, đồng sáng lập Công ty SSResource Media Pte.Ltd (Singapore), cho rằng nông dân là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi giá gạo giảm. Ngày 29-8, giá lúa nội địa giữ ở mức thấp, như IR50504 chỉ khoảng 7.700 đồng/kg, IR5451 ở mức 8.000 đồng/kg, Đài Thơm và OM khoảng 8.600 đồng/kg. 

Trong khi đó, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo thơm 5% tấm xuất khẩu chỉ còn 455 - 460 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với kỳ trước; gạo jasmine duy trì ở mức 545 - 549 USD/tấn. Với gạo trắng 5% tấm, sản lượng Việt Nam xuất khẩu rất ít, trong khi Thái Lan bán ra chỉ 354 - 358 USD/tấn, Ấn Độ ở mức 376 - 380 USD/tấn, tạo áp lực cạnh tranh lớn.

Bà Hương chỉ ra thêm một nút thắt là cơ chế tạm nộp thuế GTGT 5% rồi chờ hoàn thuế đang gây khó cho các DN xuất khẩu. "DN phải nộp thuế ngay khi mua lúa nhưng không biết bao giờ mới được hoàn. Điều này khiến vốn bị ứ đọng, bên thu mua trừ thẳng vào giá lúa để giảm rủi ro. Có DN lớn đang chờ hoàn thuế hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng nên thiếu vốn để mua vào" - bà phân tích. Dù vậy, bà cho rằng vẫn có tín hiệu tích cực khi kho dự trữ quốc gia chuẩn bị mua vào 200.000 tấn, đồng thời các nhà nhập khẩu Philippines cũng đang kiến nghị rút ngắn thời gian tạm dừng nhập khẩu.

Từ góc nhìn hiệp hội, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch VFA, cho rằng giá gạo xuống thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó lớn nhất là đầu ra bị ảnh hưởng bởi Philippines, thị trường nhập khẩu quan trọng nhất, ngừng mua trong 2 tháng tới. "Các DN kỳ vọng sau tháng 11, Philippines nhập lại thì có thể bán hàng. Nhưng hiện nay khó khăn tài chính khiến DN không thể đẩy mạnh thu mua tạm trữ để giữ giá" - ông nói.

Theo ông Nam, những vướng mắc về vốn chưa được tháo gỡ, trong đó đáng kể nhất là thiếu gói vay hỗ trợ lãi suất và tình trạng chậm hoàn thuế GTGT. DN vẫn phải ứng tiền nộp thuế ngay khi mua hàng, làm chi phí đội lên, trong khi chưa rõ thời điểm được hoàn. "Những vấn đề này VFA đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa có giải pháp" - ông nhấn mạnh.


Tin liên quan

Nâng tầm hạt gạo Việt

Nâng tầm hạt gạo Việt

Ngành nông nghiệp cần tranh thủ cơ hội, triển khai nhanh hơn việc xuất khẩu gạo, đặc biệt là gạo chất lượng cao

Thông tin mới nhất về việc Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo

(NLĐO) – Các doanh nghiệp đang đẩy nhanh tốc độ giao gạo cho Philippines trước thời điểm tạm dừng chính thức

Giá gạo Việt Nam vẫn đứng vững, điều gì đang xảy ra?

(NLĐO) – Thị trường gạo gần đây xáo trộn chủ yếu do tâm lý, tình hình xuất khẩu gạo vẫn tốt, trừ áp lực về tài chính do thuế GTGT

gạo Việt Nam giá lúa gạo xuất khẩu gạo dự trữ quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo