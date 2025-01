Lãi suất hôm nay 1-1: Đầu năm 2025, gửi tiết kiệm ngân hàng nào lãi cao nhất?

Ngày 1-1-2025, Eximbank điều chỉnh lãi suất huy động với xu hướng tăng, đặc biệt ở các kỳ hạn dài nhằm thu hút tiền gửi. Anh Khánh Minh (quận 1, TP HCM) đã gửi tiết kiệm online kỳ hạn 4 tháng với lãi suất 4,7%/năm, cao hơn kỳ hạn 3 tháng (4,3%/năm). Với 500 triệu đồng, anh nhận được gần 2 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng.

Lãi suất gửi online tại Eximbank cao hơn gửi tại quầy từ 0,4 đến 1,2 điểm %. Theo biểu lãi suất mới, chương trình "Gửi dài an tâm" không rút trước hạn có lãi suất kỳ hạn 15 tháng là 6,5%/năm, và cao nhất ở kỳ hạn 24-36 tháng, đạt 6,8%/năm. Mức này vượt xa lãi suất gửi tại quầy thông thường (5,8%/năm).

Cuối năm là dịp người dân tổng kết tài chính và lựa chọn kênh đầu tư phù hợp cho tiền nhàn rỗi, trong đó gửi tiết kiệm là lựa chọn phổ biến nhờ tính an toàn và lãi suất hấp dẫn.

Lãi suất kỳ hạn dài tại các ngân hàng

Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết hiện tổng lượng tiền gửi vào đơn vị đạt hơn 9.000 tỉ đồng. Đây là con số đáng lưu ý vì Cake là mô hình ngân hàng thuần số, 100% các hoạt động đều thực hiện trực tuyến. Hiện lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại Cake là 5,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,9% trên năm, cao nhất là 6,1%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 12 tới nay một loạt ngân hàng đã đua nhau tăng lãi suất huy động như Techcombank, VPBank, ABBank, MB, Agribank, IVB, CBBank…

Hiện, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng (nếu khách hàng gửi từ nay tới Tết Nguyên đán 2025) cao nhất khoảng 3,9%-4%/năm tại BacABank, BVBank, Eximbank, Nam A Bank, OCB, Vietbank…

Công ty chứng khoán VNDIRECT thống kê tính đến đầu tháng 12-2024, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân của các ngân hàng thương mại đã tăng lên 4,84%/năm, tăng nhẹ so với tháng trước. Dù vậy, mức tăng này vẫn thấp hơn cuối năm 2023. Dự báo lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân từ 4,9% đến 5% vào cuối năm 2024.

Lãi suất huy động tăng ngay ngày đầu năm mới

Thống kê về lãi suất huy động trong năm 2024, bà Trần Thị Hà My, Trưởng Phòng Phân tích Vĩ mô, Trung tâm phân tích, Công ty chứng khoán Rồng Việt, cho biết so với cuối năm 2023, lãi suất huy động bình quân các kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 12 tháng tăng khoảng 0,1 đến 0,15 điểm %. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước vẫn giữ được mức lãi suất thấp từ cuối quý I/2024 cho đến hết năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng này giảm khoảng 0,25 điểm % so với đầu năm 2023.

Trong khi đó, lãi suất huy động bình quân của nhóm ngân hàng như ABBank, Nam A Bank, PGBank, VietBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, Kienlong Bank, SaiGon Bank, VietA Bank tăng khoảng 0,3 điểm % so với đầu năm. Nhóm ngân hàng LPBank, Eximbank, MSB, HDBank, TPBank, VIB, SeaBank, OCB tăng 0,1 điểm %...

"Riêng nhóm ngân hàng CBBank, GPBank, OceanBank, SCB, PVCombank, DongABank, NCB, BVBank lãi suất huy động tăng bình quân khoảng 0,15 điểm % so với đầu năm" – bà Hà My nói.