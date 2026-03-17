Đồng tiền Thông minh

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV ngày 17-3, gửi 100 triệu đồng nhận lãi bao nhiêu?

Thy Thơ

(NLĐO) - Gửi tiết kiệm online tại BIDV, người gửi nhận được lãi suất cao hơn 2,5 điểm % so với trực tiếp tại quầy.

Ngày 17-3, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiền trực tuyến, nhân dịp ngân hàng nhận "cú đúp" giải thưởng gồm "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" lần thứ 11 và "Sản phẩm tiền gửi tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương" do Tạp chí The Asian Banker trao tặng.

Theo đó, BIDV tặng 100.000 đồng cho 1.000 khách hàng gửi tiền online lần đầu với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên và không rút trước hạn.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất cộng thêm 2,5 điểm phần trăm so với lãi suất gửi tại quầy cho các khoản tiền gửi trực tuyến trong chương trình.

- Ảnh 1.

Lãi suất tiền gửi tại quầy của BIDV dành cho khách hàng cá nhân tính đến ngày 17-3.

Theo ghi nhận, một số khách hàng đã liên hệ các chi nhánh BIDV tại TPHCM để tìm hiểu và gửi tiền trong chương trình ưu đãi ngày 17-3. Nhân viên ngân hàng cho biết lãi suất tiền gửi tại quầy hiện được áp dụng như sau:

Kỳ hạn 1 tháng ở mức 2,1%/năm; 3 tháng là 2,4%/năm; 6 tháng đạt 3,5%/năm. Với các kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng, lãi suất là 5,2%/năm; còn kỳ hạn 24-36 tháng ở mức 5,3%/năm.

Khi khách hàng gửi tiết kiệm online, lãi suất sẽ được cộng thêm 2,5 điểm phần trăm so với gửi tại quầy. Ngoài ra, khách hàng gửi trực tuyến từ 100 triệu đồng trở lên còn được nhận thêm khoản thưởng tương đương 1% giá trị tiền gửi.

Chẳng hạn, với khoản tiền 100 triệu đồng gửi online kỳ hạn 12 tháng, lãi suất áp dụng sẽ là 5,2%/năm tại quầy cộng thêm 2,5%, tương đương 7,7%/năm. Như vậy, số tiền lãi nhận được sau một năm vào khoảng 7,7 triệu đồng.

Người gửi tiền có thể tính mức lãi suất từng tháng theo công thức: 

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi nhân lãi suất (%/năm), chia cho 12 tháng rồi nhân với số tháng gửi.

Lãi suất liên ngân hàng dự báo sau Tết sẽ thế nào?

(NLĐO) – Sự biến động mạnh của lãi suất liên ngân hàng đầu năm 2026 được cho là trong mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước nhằm kiểm soát tăng trưởng tín dụng.

Gửi tiết kiệm online ngân hàng nào lãi suất cao nhất trong dịp Tết?

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm online thường cao hơn tại quầy và khách có thể gửi hoặc tất toán bất cứ lúc nào, kể cả dịp lễ, Tết.

Lãnh đạo ngân hàng lên tiếng về mức lãi suất cho vay bất động sản lên tới 14%/năm

(NLĐO) – Năm nay, tín dụng bất động sản sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, chủ đầu tư các dự án sẽ phải chặt chẽ hơn trong việc triển khai, lựa chọn dự án.

