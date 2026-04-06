Lãi suất tiết kiệm tại NCB ngày 6-4: Gửi 200 triệu đồng, sinh lời bao nhiêu?

Theo bảng lãi suất tiền gửi online do Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) niêm yết, các khoản tiền gửi truyền thống kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng có lãi suất 6,8%/năm.

Các kỳ hạn khác như 6 tháng đến 11 tháng lãi suất 6,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng lãi suất 6,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng đến 5 tháng lãi suất 4,75%/năm.

Biểu niêm yết lãi suất tiền gửi của NCB

Tuy nhiên, khi người dân liên hệ trực tiếp với các điểm giao dịch NCB, sẽ được nhân viên của ngân hàng này tư vấn một số mức lãi suất hấp dẫn hơn.

Cụ thể, ngày 6-4, nếu người dân gửi tiết kiệm vài trăm triệu đồng bằng hình thức mở sổ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 8,7% năm, gửi online kỳ hạn 6 tháng lãi suất 8,8% năm. Lãi suất các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng đều ở mức 4,75%/năm.

Riêng người gửi tại quầy (mở sổ tiết kiệm giấy), kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 8,75%/năm, còn gửi online lãi suất 8,85%/năm.

Theo đó, nếu gửi 200 triệu đồng, lãi suất cao nhất 8,85%/năm thì sau 12 tháng, người gửi nhận được số lãi 17,7 triệu đồng.