Lãi suất tuần qua: Người gửi tiền “sướng” khi đáo hạn

Ngày 22-3, khoản tiền gửi 200 triệu đồng tại Cake by VPBank của chị Phương Minh (ngụ TPHCM) tới kỳ đáo hạn, chị tất toán và chọn gửi tiếp. Đáng chú ý, ở lần gửi trước, lãi suất chị nhận được khoảng 6,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, trong khi lần này đã lên xấp xỉ 8%/năm.

"Tôi bất ngờ khi thấy hệ thống báo lãi suất gửi 6 tháng tới 7,9%/năm, cộng thêm 260.000 đồng tiền thưởng trả trước. Tính ra, tổng lãi suất thực cho khoản tiền gửi nhận được khoảng 8,2%/năm" – chị Minh kể.

Theo tìm hiểu, Caky by VPBank vừa tăng lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Trong đó, kỳ hạn từ 6-9 tháng là 7,7%/năm và khi khách gửi từ 10 tháng trở lên, lãi suất là 7,9%/năm, tăng từ 0,4 – 0,8 điểm % so với trước. Mức cao nhất tại ngân hàng số này có thể chạm 9%/năm dành cho những người lần đầu gửi tiết kiệm, số tiền từ 100.000 đồng với kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tuần qua, một loạt ngân hàng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, có cả những ngân hàng lớn.

Lãi suất mới nhất tại Cake by VPBank

Trong đó, Techcombank vừa điều chỉnh biểu lãi suất tăng ở nhiều kỳ hạn, từ 0,2 - 0,3 điểm % so với trước đó. Tùy số tiền gửi, lãi suất cao nhất tại quầy được Techcombank áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 5,6%/năm. Tuy nhiên, nếu gửi online lãi suất sẽ cao hơn nhiều - mức cao nhất 6,5%/năm khi khách gửi từ 12 tháng.

Tại Ngân hàng Quân đội (MB), lãi suất huy động đối với khách hàng cá nhân cũng tăng khá mạnh. Cụ thể, các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng được điều chỉnh tăng từ 0,2-0,5 điểm %, đưa lãi suất lên mức cao nhất khoảng 6,6%/năm.

Với các kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên, MB áp dụng lãi suất tối đa lên tới 7,5%/năm, tăng mạnh khoảng 0,9 điểm % so với trước đó.

Với động thái này, MB đang nằm trong nhóm ngân hàng quy mô lớn có mức lãi suất huy động cao trên thị trường.

Tuần qua, MB còn áp dụng chương trình huy động với lãi suất lên tới 8,4%/năm khi khách gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng trong vài ngày và đã kết thúc.

Áp lực tăng lãi suất huy động là khó tránh

Trong khi đó, VPBank đang triển khai chương trình lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng ưu tiên, với mức lãi suất lên tới 8,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Dù vậy, ngân hàng này lưu ý đây là chương trình áp dụng theo hạn mức và sẽ điều chỉnh khi đạt quy mô nhất định. Để được hưởng mức lãi suất cao nhất, khách hàng phải gửi từ 50 tỉ đồng trở lên.

So với biểu lãi suất niêm yết thông thường, các mức ưu đãi này cao hơn đáng kể. Hiện VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng dao động 6,4-6,9%/năm, còn kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,7-7%/năm, tùy theo số tiền gửi và hình thức gửi.

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần cho biết áp lực tăng lãi suất huy động là khó tránh trong bối cảnh lãi suất cho vay nhích lên vừa qua, sức ép tỉ giá và kênh tiền gửi đang bị cạnh tranh bởi các kênh đầu tư khác.

Chưa kể, trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt do ảnh hưởng từ chiến sự ở Trung Đông gây sức ép lên giá xăng dầu, lạm phát trong nước và việc Mỹ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức cao, cũng gây áp lực điều chỉnh lãi suất ở trong nước.