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Sức khỏe

Làm đẹp cần an toàn và có trách nhiệm

Tin-ảnh: X.Thu

Thông tin này được nhấn mạnh tại hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22 năm 2026 do Hội Da liễu TP HCM vừa tổ chức.

 Theo TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da liễu TP HCM, y học tái tạo đang trở thành một hướng tiếp cận quan trọng trong da liễu thẩm mỹ hiện đại. Nếu thẩm mỹ trước đây chủ yếu tập trung vào việc "làm đầy", "xóa nhăn" hoặc cải thiện hình thể bên ngoài thì thẩm mỹ tái tạo hướng đến mục tiêu sâu hơn: Cải thiện chất lượng mô, phục hồi môi trường vi mô của da và hỗ trợ quá trình sửa chữa - tái cấu trúc mô theo cơ chế sinh học.

Làm đẹp cần an toàn và có trách nhiệm - Ảnh 1.

TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú tư vấn làm đẹp cho phụ nữ

Tuy nhiên, không phải mọi sản phẩm được gọi là "tái tạo", "tế bào gốc" hay "exosome" đều có bằng chứng đầy đủ hoặc được cấp phép sử dụng rộng rãi trong thẩm mỹ. Đặc biệt, các sản phẩm liên quan "tế bào gốc" và "exosome" hiện vẫn chịu sự quản lý rất chặt chẽ tại nhiều quốc gia. Bằng chứng lâm sàng ở một số lĩnh vực còn hạn chế, nhiều nghiên cứu có cỡ mẫu nhỏ và thiếu các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng quy mô lớn.

Y học tái tạo mở ra nhiều tiềm năng cho thẩm mỹ nội khoa nhưng việc ứng dụng cần được đặt trên nền tảng bằng chứng khoa học, hiểu biết cơ chế, lựa chọn chỉ định đúng và tuân thủ các quy định an toàn - pháp lý. Trong bối cảnh các thuật ngữ như "tế bào gốc", "exosome", "tái tạo" đang được sử dụng rộng rãi trong truyền thông thẩm mỹ, vai trò của bác sĩ chuyên khoa càng trở nên quan trọng để giúp cộng đồng hiểu đúng, tránh kỳ vọng quá mức và tiếp cận các phương pháp làm đẹp một cách an toàn, có trách nhiệm.

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