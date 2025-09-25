HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Làm điều này khi chạy bộ, tăng sức bền và tốc độ đốt mỡ

Anh Thư

(NLĐO) - Một kiểu chạy bộ thú vị có thể đem lại lợi ích sức khỏe đáng kể với chỉ 3 lần tập mỗi tuần, mỗi lần 18 phút.

Viết trên chuyên san khoa học The Conversation, TS Christopher Gaffney từ Đại học Lancaster (Anh) khuyên mọi người nên áp dụng kiểu "chạy xen kẽ" mỗi lần tập chạy bộ. Điều này sẽ giúp bạn tăng cường hiệu quả của bài tập lên đáng kể.

Làm điều này khi chạy bộ, tăng sức bền và tốc độ đốt mỡ - Ảnh 1.

Chạy bộ theo kiểu xen kẽ chạy chậm, chạy vừa và chạy nước rút sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

"Chạy xen kẽ" rất đơn giản: Đó là một kiểu bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT), trong đó các giai đoạn thực hiện bài tập nhẹ nhàng xen kẽ với các giai đoạn gắng sức hơn.

Với chạy bộ, bạn chỉ cần làm điều đơn giản là thỉnh thoảng tăng tốc trên đường chạy một lúc rồi lại chạy thư thả, điều này sẽ có lợi hơn là chạy với tốc độ ổn định.

TS Gaffney đề xuất 2 kiểu chạy xen kẽ đơn giản. Phương pháp thứ nhất là "10-20-30": Bắt đầu bằng 30 giây chạy chậm hoặc đi bộ, tiếp theo là 20 giây chạy vừa, sau đó là 10 giây chạy nước rút, sau đó lặp lại nhiều lần quy trình 30-20-10 này cho đến khi nào bạn muốn nghỉ ngơi.

Thứ hai là phương pháp "fartlek": Đơn giản là thêm một vài đợt chạy nước rút ngẫu nhiên xen kẽ vào thời gian chạy bộ.

Các lợi ích có thể thấy sau 2-3 tháng tập luyện với cường độ 3 lần chạy xen kẽ mỗi tuần, mỗi lần 18 phút.

Các bằng chứng cho thấy kiểu chạy bộ này sẽ giúp bạn rèn luyện tim mạch tốt hơn, đốt calo, đốt mỡ tốt hơn, cải thiện sức khỏe trao đổi chất tổng thể... từ đó ngừa được nhiều bệnh mạn tính, nhất là nhóm bệnh tim mạch và chuyển hóa (như bệnh tiểu đường type 2).

Một nghiên cứu trước đây đối với kiểu chạy bộ 10-20-30 cho thấy phương pháp này giúp giảm cholesterol xấu và huyết áp hiệu quả hơn so với chạy bộ với tốc độ ổn định.

