Lâm Đồng đang hoàn thiện báo cáo Bộ Công an liên quan Công ty Công Minh

Trưa 6-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đến hiện tại tỉnh vẫn đang cố gắng hoàn thiện tổng hợp, báo cáo gửi Bộ Công an đối với các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn giai đoạn 2019-2023 liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh).

Theo đó, văn bản của Bộ Công an đến vào ngày 2-5, UBND tỉnh Lâm Đồng lập tức có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở ngành và địa phương liên quan báo cáo về Sở Tài chính trước 17 giờ ngày 4-5; Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để gửi Bộ Công an theo thời gian yêu cầu. Do thời gian gấp rút nên đến thời điểm này vẫn đang cố gắng hoàn thiện.

Trước đó, Bộ Công an đề nghị nhiều tỉnh có công văn trả lời và tài liệu kèm theo yêu cầu được đóng dấu treo, dấu giáp lai và gửi đến cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an trước ngày 6-5. Việc này để điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi nhận văn bản hỏa tốc, nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã lập tức giao các Phòng chức năng như Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp, Ban quản lý Đầu tư xây dựng và công trình công cộng… tổng hợp báo cáo.

Đến hiện tại, theo thông tin của phóng viên có được, Sở GTVT tỉnh lâm Đồng báo cáo, trong giai đoạn từ năm 2019 đến hết năm 2023, Sở không được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị.

Còn huyện Lạc Dương báo cáo, giai đoạn từ năm 2019 đến 2023, trên địa bàn huyện thực hiện 18 công trình, dự án có nội dung trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị với tổng giá trị thực hiện hơn 8,7 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện.

Qua rà soát, huyện Lạc Dương nhận thấy không có đơn vị với tư cách pháp nhân là Công ty TNHH Cây xanh Công Minh tham gia thực hiện các công trình, dự án nêu trên. Quy trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án đảm bảo các quy định hiện hành từ công tác chuẩn bị đầu tư đến các công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, thi công, xây dựng.