Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Lâm Đồng gỡ vướng 2 khu công nghiệp "khủng"

Bài và ảnh: Châu Tỉnh

Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung nguồn lực để tháo gỡ "nút thắt" giải phóng mặt bằng tại 2 dự án lớn là Khu Công nghiệp (KCN) Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2.

Hai dự án lớn này được kỳ vọng là động lực phát triển công nghiệp, năng lượng và dịch vụ hậu cần cho vùng duyên hải phía Nam, được xem là tổ hợp công nghiệp trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn phát triển mới. Do vậy, Lâm Đồng tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đặt ra lộ trình, yêu cầu triển khai hai dự án vào những tháng cuối năm 2025.

KCN Sơn Mỹ 1 thuộc địa bàn xã Sơn Mỹ được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017, có quy mô khoảng 1.070 ha với vốn đăng ký 2.300 tỉ đồng. Dự án được quy hoạch thành trung tâm công nghiệp - năng lượng gắn với cảng biển. Dù đã khởi công từ năm 2022 nhưng hiện dự án chỉ mới giải phóng mặt bằng (GPMB) được gần 87 ha, còn lại gần 1.000 ha vẫn dang dở. Trong khu vực được xác định là giai đoạn 1 để ưu tiên xây dựng hạ tầng trên diện tích 375 ha, một số tổ chức không nhận tiền bồi thường và khởi kiện, hiện tòa án đang thụ lý. Việc này khiến 3 dự án đã được cấp phép vào KCN này với vốn đăng ký 5,4 tỉ USD phải tạm dừng thi công, lỡ nhịp so với chuỗi cung ứng và kế hoạch đầu tư quốc tế. Đây là thiệt hại kép khi địa phương mất cơ hội tạo việc làm, tăng thu ngân sách, còn nhà đầu tư mất cơ hội triển khai dự án đã cam kết.

Lâm Đồng gỡ vướng 2 khu công nghiệp "khủng" - Ảnh 1.

Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1 nhìn từ trên cao

Trong khi đó, KCN Sơn Mỹ 2 thành lập theo quyết định năm 2023, diện tích 468,35 ha, vốn đăng ký 1.717 tỉ đồng, định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, chế biến, logistics. Dù đã hoàn tất nhiều thủ tục như báo cáo đánh giá tác động môi trường và quy hoạch 1/500 nhưng dự án vẫn đang dừng lại ở khâu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và xác định giá đất để chi trả bồi thường. Các cơ quan chức năng đang tập trung hoàn tất bộ hồ sơ liên quan song tiến độ cũng đang chịu ảnh hưởng bởi những vướng mắc thủ tục và công tác kiểm kê.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân khiến tiến độ 2 dự án kéo dài là do số lượng tổ chức có đất lớn và các hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, đơn vị chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí kịp thời cho bên thu hồi đất và một số hồ sơ pháp lý, bản đồ địa chính cần chỉnh lý, thẩm định. Ban Quản lý các KCN Lâm Đồng cũng đề nghị tăng cường hỗ trợ pháp lý, tránh khiếu kiện kéo dài.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho rằng khâu GPMB là bước đệm quan trọng, do đó cần lưu ý kiểm kê phù hợp, chặt chẽ thủ tục, đúng quy định…

Đối với giai đoạn 1 dự án KCN Sơn Mỹ 1, ông Hải yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh giải quyết đền bù GPMB dứt điểm cho 65 hộ trong KCN đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ngay trong tháng 10-2025. 13 trường hợp chưa có đất tái định cư, chưa xác định nguồn gốc sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất sẽ triển khai sau. Về dự án KCN Sơn Mỹ 2, ông Hải đề nghị các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục kiểm kê từ nay đến tháng 11-2025. Đồng thời, xã Sơn Mỹ cần rà soát lại, xác định dự toán, đề nghị Sở Tài chính cấp, hoàn thành trong tháng 9-2025.

