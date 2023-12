Lâm Đồng không chấp thuận đề nghị của Công ty Trung Nguyên

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có phúc đáp liên quan đến đề nghị được tiếp tục sử dụng diện tích 4.337 m2 của Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên (Công ty Trung Nguyên) tại dự án "Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An" (dự án Trung Nguyên Legend - Lộc An) ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm .

Khu vực dự án "Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An" của Công ty Trung Nguyên tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Dự án này có diện tích 1,5 ha, vốn đầu tư 33 tỉ đồng do Công ty Trung Nguyên làm chủ đầu tư. Do dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định chấm dứt dự án vào tháng 9-2022, giao UBND huyện Bảo Lâm quản lý đất sau khi thu hồi.

Trước đó, Công ty Trung Nguyên có kiến nghị gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, cho rằng diện tích này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ một công ty khác vào năm 2002 nên không thuộc trường hợp UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định giao đất.

Do đó, doanh nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn được tiếp tục sử dụng đối với phần diện tích này trong tổng diện tích của dự án đã bị thu hồi.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, vi phạm của Công ty Trung Nguyên tại dự án Trung Nguyên Legend – Lộc An thuộc Điểm I, Khoản 1, điều 64, Luật Đất đai 2013 là "thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Vi phạm này cũng đã được nêu rõ tại Kết luận thanh tra số 9097/KL-BKHĐT ngày 23-12-2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ kết luận thanh tra này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định chấm dứt dự án án đầu tư Trung Nguyên Legend – Lộc An vào tháng 9-2022.

Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, dự án Trung Nguyên Legend – Lộc An của Công ty Trung Nguyên thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất mà không được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án bị chấm dứt hoạt động và không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng khẳng định đề nghị của Công ty Trung Nguyên là không có cơ sở xem xét.