Lâm Đồng kiểm soát chặt 100% tàu cá ra vào cảng

Việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ trọng tâm về chính trị, kinh tế và pháp lý của tỉnh Lâm Đồng trong những tháng đầu năm 2026.

Xử lý dứt điểm các tồn tại

Mới đây, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh - Trưởng Đoàn kiểm tra nhiệm vụ chống khai thác IUU - ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này tại Lâm Đồng. Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, đây là "cao điểm để gỡ thẻ vàng IUU" và buổi kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình thực tế, làm rõ các hạn chế, cũng như lắng nghe chính quyền địa phương chia sẻ khó khăn, vướng mắc về thể chế xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

"Tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm hơn nữa việc bố trí nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác xử lý vi phạm hành chính nói chung, vi phạm hành chính trong IUU nói riêng. Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai các khóa tập huấn chuyên môn hỗ trợ các tỉnh... Pháp luật không chỉ là công cụ xử phạt mà còn kiến tạo phát triển" - Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh lưu ý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên khẳng định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của địa phương đối với phát triển bền vững ngành thủy sản và hội nhập quốc tế. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương ven biển; đồng thời tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, rà soát đội tàu, xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài.

Tàu thuyền tại cảng Phan Thiết được kiểm soát chặt chẽ trước khi xuất, nhập bến

Truy xuất nguồn gốc thủy sản

Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 8.209 tàu cá đã đăng ký, trong đó 7.228 tàu được cấp giấy phép khai thác, đạt khoảng 88,05%. Số tàu cá còn lại chủ yếu đang trong diện tạm ngưng hoạt động, chờ hoàn thiện hồ sơ hoặc không đủ điều kiện khai thác. Các cơ quan chức năng đã tổ chức rà soát từng tàu, đối chiếu dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu chưa đủ điều kiện pháp lý.

Lâm Đồng đang có 1.930 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt tỉ lệ gần tuyệt đối. Hệ thống VMS cho phép cơ quan quản lý theo dõi liên tục vị trí, hành trình của tàu trên biển, kịp thời phát hiện tàu vượt ranh giới cho phép hoặc có dấu hiệu mất kết nối bất thường. Trung tâm giám sát đặt tại Chi cục Thủy sản, Biển đảo tỉnh Lâm Đồng duy trì trực 24/24 giờ, kết nối dữ liệu với Lực lượng Biên phòng và các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời.

Song song với quản lý đội tàu cá, Lâm Đồng đặc biệt chú trọng kiểm soát tại cảng cá. Đây được xem là "cửa ngõ" quyết định tính minh bạch của chuỗi khai thác. Các trạm kiểm soát biên phòng, văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng và ban quản lý cảng cá duy trì kiểm soát chặt chẽ tàu xuất - nhập bến, thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra giấy tờ, nhật ký khai thác, sản lượng bốc dỡ. Dữ liệu được cập nhật, đối soát thường xuyên, bảo đảm thống nhất giữa thực tế và hệ thống quản lý.

Từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm soát hơn 68.500 lượt tàu cá xuất - nhập bến. Qua kiểm tra, nhiều trường hợp tàu không đủ điều kiện đã bị yêu cầu khắc phục hoặc không cho ra khơi. Công an, Biên phòng, Thanh tra chuyên ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong điều tra, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm như không ghi nhật ký khai thác, khai thác sai vùng, không duy trì kết nối VMS.

Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản được tăng cường nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là EU. Các doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản trên địa bàn được yêu cầu ký cam kết không thu mua nguyên liệu từ tàu vi phạm; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin khi cơ quan chức năng kiểm tra. Việc minh bạch nguồn gốc không chỉ là yêu cầu bắt buộc để xuất khẩu mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản.

Thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu nghề cá, đồng bộ hóa thông tin giữa các ngành; phấn đấu kiểm soát 100% giấy phép tàu cá ra vào cảng, không để tàu "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép) hoạt động trên biển. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi môi giới, tiếp tay cho tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.