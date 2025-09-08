HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng: Làm rõ clip bé trai 2 tuổi bị bạo hành, dọa quăng xuống đất

Nhất Đăng

(NLĐO) - Trong đoạn clip đăng trên mạng xã hội, người đàn ông ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng dùng chân đá mạnh, nắm bé trai 2 tuổi dọa quăng xuống đất

Ngày 8-9, cơ quan chức năng xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ thông tin liên quan một đoạn clip đăng trên mạng xã hội về hành vi bạo hành trẻ em.

Lâm Đồng: Làm rõ clip bé trai 2 tuổi bị bạo hành, doạ quăng xuống đất - Ảnh 1.

Hình ảnh bé trai bị người đàn ông dùng tay túm áo đưa lên cao.

Theo đoạn clip dài 1 phút 42 giây đăng trên mạng xã hội cùng ngày, một bé trai nằm khóc dưới đất cạnh chiếc xe máy. Bị người đàn ông dùng chân đá nên bé càng khóc to hơn. Người đàn ông này liên tục lớn tiếng chửi bới, đe dọa sẽ đá chết nếu bé trai không chịu nín khóc.

Gần cuối đoạn clip, người này vừa dùng tay túm áo đưa cháu bé lên cao, vừa chửi bới khiến bé khóc thét rồi mới bỏ xuống đất. 

Nhiều người xem đoạn clip tỏ ra phẫn nộ, lo lắng cho tình trạng của bé trai bị bạo hành, đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ở xã Di Linh. Cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh. 

Bé trai trong vụ việc mới 2 tuổi, người đàn ông có hành vi bạo hành nêu trên là cha ruột của bé. Hiện tại, sức khỏe của bé ổn định và được giao cho người thân chăm sóc. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc và có phương án xử lý.

Tin liên quan

Tạm đình chỉ công tác 2 giáo viên nghi bạo hành trẻ

Tạm đình chỉ công tác 2 giáo viên nghi bạo hành trẻ

(NLĐO)- Trường Mầm non Gia Thụy, TP Hà Nội đã tạm đình chỉ công tác đối với 2 giáo viên của lớp liên quan đến vụ trẻ mầm non bị nghi bạo hành

Điều tra vụ chồng cũ tìm tới chỗ làm của vợ để bạo hành

(NLĐO) - Người phụ nữ ở Bình Dương bị chồng cũ bạo hành với vết thương ở vùng má trái và cánh tay trái, phải khâu vết thương hở trên mặt

Gãy cột sống vì nhảy từ ban công xuống nghi do bị chồng bạo hành

(NLĐO) - Một người phụ nữ bị gãy cột sống, có nguy cơ bại liệt vì nhảy từ ban công xuống trong đêm, nghi do bị chồng bạo hành.

Lâm Đồng bạo hành trẻ em Công an xã Di Linh mạng xã hội
