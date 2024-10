Lâm Đồng liên tục phát hiện trường hợp mạo danh Sở Y tế

Ngày 9-10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị tiếp tục nhận được phản ánh về việc một số người tự xưng là người của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng để làm việc xấu.

Hai tài khoản mạng xã hội mà kẻ xấu dùng văn bản mạo danh Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng để đi kiểm tra các cơ sở.

Cụ thể, cuối tháng 9-2024, Sở Y tế Lâm Đồng đã nhận được thông tin phản ánh từ một quán ăn ở TP Bảo Lộc về nhóm người tự xưng là người của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, đưa ra 2 văn bản gồm quyết định số 115/QĐ-SYT ngày 26-9 và thông báo số 01/TB-SYT ngày 26-9 giả mạo con dấu và chữ ký của lãnh đạo Sở Y tế.

Tuy nhiên đến nay, Sở Y tế Lâm Đồng tiếp tục nhận được thông tin về tình trạng này. Lần này, những người mạo danh đến một công ty ở huyện Đức Trọng, đưa ra văn bản Thông báo số 01/TB-SYT ký ngày 4-10 về việc Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chữ ký trên văn bản này là giả mạo chữ ký của Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Thuận (trong khi đó ông Thuận là Giám đốc Sở).

Một người mạo danh khác đến một tiệm bánh ở TP Đà Lạt, đưa ra văn bản Thông báo 01/TB-SYT, Quyết định số 115/QĐ-SYT cùng ký ngày 30-9 với nội dung yêu cầu kiểm tra tương tự như trên. Trên 2 văn bản này, người này giả mạo chữ ký của ông Đào Thành Trung, Phó giám đốc Sở Y tế.

Hơn nữa, ngoài việc yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cung cấp thông tin hồ sơ, số điện thoại, giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra, những người giả mạo còn đề nghị các chủ quán thực hiện giao dịch chuyển khoản.

Các văn bản mà kẻ xấu mạo danh Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố điều tra, xác minh làm rõ tổ chức, cá nhân giả mạo các văn bản do Sở Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp để xử lý nghiêm.

Người dân và các cơ sở khi phát hiện trường hợp giả mạo cơ quan nhà nước cần báo ngay cho cơ quan chức năng để điều tra, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng, mạo danh cơ quan Nhà nước lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.