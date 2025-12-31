HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Lâm Đồng mạnh tay với dự án treo

Bài và ảnh: CHÂU TỈNH

Lâm Đồng lập 6 tổ công tác đặc biệt do các phó chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu để xử lý hàng trăm dự án đang đắp chiếu

Thay vì trở thành đòn bẩy du lịch, những khu "đất vàng" ven biển lại đang "nuôi" cỏ dại. Không để tài nguyên tiếp tục ngủ quên, tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc với quyết tâm "xốc" lại toàn bộ hệ thống, cùng điểm mặt những dự án chây ì và lộ trình xử lý chưa từng có tiền lệ.

Điểm mặt 5 dự án "đất vàng" ì ạch

Hàng loạt dự án du lịch, đô thị khu vực biển của tỉnh Lâm Đồng đang rơi vào tình trạng chậm triển khai nhiều năm, đặt ra bài toán nan giải cho chính quyền địa phương.

Năm dự án quy mô lớn bị "điểm tên", gồm: Sân golf Hòn Rơm (Công ty TNHH Phát triển S.I); dự án lấn biển tạo khu dân cư - thương mại - dịch vụ mới La Gi (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Vi Nam); Sentosa Villa (Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn); Goldsand Hill Villa (Công ty TNHH Lộc Tú) và khu nghỉ dưỡng Mũi Né (Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Lâm Viên).

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, cả 5 dự án trên đều tồn tại nhiều bất cập. Phổ biến nhất là việc chủ đầu tư thiếu năng lực tài chính, khó khăn trong huy động vốn; vướng mắc pháp lý về đất đai, môi trường, điều chỉnh quy hoạch hoặc thi công khi chưa đủ giấy phép. Cá biệt, có dự án dù đã được giao đất, cho thuê đất nhưng vẫn để hoang hóa kéo dài, gây lãng phí tài nguyên.

Đáng chú ý, 3 trong số các dự án trên nằm tại "đất vàng" phường Mũi Né (gồm sân golf Hòn Rơm, Sentosa Villa và khu nghỉ dưỡng Mũi Né). Dù được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho du lịch ven biển nhưng thực tế lại triển khai cầm chừng, chậm tiến độ nhiều năm, ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan khu vực.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né, cho biết sau khi có kết luận thanh tra, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp xử lý. Với các trường hợp thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương (như thi công không phép), phường sẽ xử lý theo thẩm quyền. "Phường đã gửi văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng cung cấp hồ sơ để làm cơ sở rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, địa phương sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng để giải quyết đúng quy định" - ông Anh nhấn mạnh.

Tình trạng dự án chậm tiến độ không chỉ nóng tại Mũi Né mà còn diễn ra khá phổ biến trên phạm vi toàn tỉnh Lâm Đồng. Theo thống kê mới nhất của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 296 dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ.

Lâm Đồng mạnh tay với dự án treo - Ảnh 1.

Toàn cảnh dự án sân golf Hòn Rơm

Sáu phó chủ tịch tỉnh, 6 tổ công tác trực tiếp gỡ vướng

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vướng mắc trong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, điều chỉnh quy hoạch, thiếu hạ tầng giao thông và xác định giá đất. Nhóm dự án này tập trung phần lớn ở các lĩnh vực: du lịch - dịch vụ, công nghiệp, năng lượng, thương mại, khu dân cư và đô thị.

Trong số 296 dự án đang được UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung gỡ vướng, có 68 dự án đã cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751 về giải quyết khó khăn cho các dự án tồn đọng; 228 dự án còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đối với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan, vướng mắc cơ chế hoặc thủ tục, tỉnh yêu cầu các sở, ngành chủ động hướng dẫn, tháo gỡ để nhà đầu tư sớm triển khai. Ngược lại, tỉnh kiên quyết thu hồi theo quy định đối với các trường hợp chây ì, thiếu năng lực tài chính hoặc vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng kéo dài.

Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng dự án treo, chây ì, ngày 3-11-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ký Quyết định số 1963/QĐ-UBND thành lập 6 tổ công tác chuyên trách do 6 phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Trong đó, tổ công tác số 4 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm rà soát và tháo gỡ vướng mắc cho 63 dự án du lịch, dịch vụ trên địa bàn Bình Thuận (cũ). Tổ công tác số 5 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chỉ đạo sẽ tập trung xử lý 46 dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và du lịch tại Lâm Đồng, Đắk Nông (cũ).

Nhiệm vụ trọng tâm của các tổ công tác là tham mưu cho UBND tỉnh vận dụng các nguyên tắc tại Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội. Từ đó, đề xuất các cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn, bao gồm cả những trường hợp vượt thẩm quyền của địa phương. "Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là việc dễ làm trước, việc khó làm sau nhưng kiên quyết phải làm. 6 tổ công tác do 6 phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng sẽ trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho từng dự án" - ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Việc đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai được kỳ vọng sẽ góp phần lành mạnh hóa môi trường đầu tư, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Lâm Đồng trong giai đoạn tới. 

