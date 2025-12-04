HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng sẽ hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước 15-1-2026

Tin-ảnh: Nh.Đăng

Ngày 3-12, tại xã D'ran, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng, sập đổ do mưa lũ thời gian qua.

Tham dự lễ có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và lãnh đạo Quân khu 7 cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, các đợt thiên tai vừa qua, trên địa bàn có 23 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, cần làm lại nhà mới và 206 căn nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng đối với những nhà sập hoàn toàn; từ 20 đến 40 triệu đồng đối với những căn nhà hư hỏng. Tỉnh cam kết sẽ hoàn thành xây nhà mới trước ngày 15-1-2026; hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 20-12-2025; quyết tâm hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước thời hạn được giao.

Lâm Đồng sẽ hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước 15-1-2026 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đại diện bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức khởi công

Tại buổi lễ khởi công, có 4 hộ dân tại thôn Quảng Lạc, xã D'ran được hỗ trợ xây nhà mới là các hộ: Trần Văn Phú, Nguyễn Văn Thơ, Lê Thị Thu Trang, Nguyễn Công Định. Trước đó, đêm 2-12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi công xây dựng 3 căn nhà tặng các hộ dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai. Đây là các công trình đầu tiên triển khai tại Lâm Đồng trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" do Bộ Công an phát động.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị tỉnh khẩn trương xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại; tiếp tục chỉ đạo khắc phục tổn thất trong nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân sớm khôi phục đời sống và hoạt động sản xuất bình thường. Các bộ, ngành phối hợp, hỗ trợ tỉnh sớm khắc phục các tuyến đường huyết mạch bị sạt lở; bảo đảm hoạt động y tế, giáo dục, nông nghiệp, xây dựng...


