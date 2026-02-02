Lâm Đồng tăng cường phòng chống bệnh do virus Nipah, sốt xuất huyết

Ngày 2-2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND các xã, phường, đặc khu cùng các tổ chức thuộc ngành y tế về việc chủ động phòng, chống bệnh do virus Nipah.



Để phòng chống dịch Nipah, phải tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh, nhất là người về từ các quốc gia có dịch. Ảnh: HẢI YẾN

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, trên thế giới đã ghi nhận các trường hợp mắc và nghi mắc bệnh do vius Nipah – là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỉ lệ tử vong cao, hiện chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu.

Nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh, sở yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, kể cả cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh.

Tổ chức sàng lọc, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ đối với tất cả người bệnh đến khám, điều trị, đặc biệt lưu ý các trường hợp có tiền sử đi, đến, quá cảnh hoặc trở về từ các quốc gia/vùng lãnh thổ đang ghi nhận ca bệnh vius Nipah trong vòng 14 ngày; có tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vius Nipah, phải thực hiện cách ly ngay theo quy định; đồng thời báo cáo khẩn về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) để phối hợp xử lý.

Đối với bệnh sốt xuất huyết, tính đến đến ngày 28-1, toàn tỉnh ghi nhận 399 trường hợp mắc (tăng 43,5% so với cùng kỳ năm 2025). Sở đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; chủ động triển khai ngay các hoạt động can thiệp cần thiết, tập trung vào các khu vực nguy cơ cao, bảo đảm xử lý triệt để ổ dịch.

Đồng thời, tham mưu mời Viện Pasteur khu vực hỗ trợ chuyên môn trong công tác đánh giá dịch tễ, hướng dẫn kỹ thuật và đề xuất giải pháp phòng, chống dịch trong trường hợp thấy cần thiết.