Thời sự

Lâm Đồng: Tàu hỏa tông nhân viên tuần đường tử vong lúc rạng sáng

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra tuyến đường sắt qua xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng), một nhân viên tuần đường đã bị tàu hỏa tông

Trưa 1-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi nhằm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt qua địa bàn.

Trước đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam tại lý trình km1566 (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng), đã xảy ra vụ tai nạn khiến một nhân viên đường sắt tử vong.

Tàu hỏa tông nhân viên tuần đường tử vong trên tuyến Bắc – Nam - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, nhân viên tuần đường tử vong tại chỗ. Ảnh: DT

Vị trí xảy ra tai nạn nằm giữa ga Hàm Cường Tây và ga Suối Vận. Thời điểm trên, tàu hàng HH7 lưu thông theo hướng Bắc – Nam khi đến khu vực này đã tông vào anh L.Đ.H. (sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, anh H. là nhân viên tuần đường đường sắt đang làm nhiệm vụ. Cú tông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, tàu hàng dừng lại để lập biên bản hiện trường, sau đó tiếp tục hành trình. Công an xã Hàm Kiệm đã có mặt ngay sau đó để bảo vệ hiện trường.

Cách vị trí trên khoảng 15 km, vào ngày 7-2 vừa qua cũng xảy ra vụ tàu SE2 tông tử vong một nhân viên tuần đường sắt.

Tin liên quan

Nhân viên tuần đường sắt nhặt được cửa toa tàu Thống Nhất

Nhân viên tuần đường sắt nhặt được cửa toa tàu Thống Nhất

Lúc 17 giờ 25-8, trong lúc đi tuần đường bảo vệ đường sắt, nhân viên tuần đường Phan Ngọc Tú (Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh) phát hiện tại km 262+ 300 có 1 cánh cửa của tàu Thống Nhất có đầy đủ ổ khóa, chốt làm bằng khung sắt, mặt nhôm dày khoảng 6 ly, cánh cửa dài khoảng 2m, rộng 70 cm.

