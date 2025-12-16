HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng thu hồi gần 1.435 ha đất tại siêu dự án Đại Ninh

Nhất Đăng

(NLĐO) - Diện tích thu hồi đất thực tế tại dự án của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh là gần 1.435 ha thuộc các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng

Ngày 16-12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành thông báo về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê, cho phép Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) chuyển mục đích sử dụng đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Diện tích đất này từng được giao để doanh nghiệp thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh).

Lâm Đồng: Thu hồi gần gần 1.435 ha đất tại siêu dự án của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh - Ảnh 1.

Khu vực thực hiện dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh.

Theo thông báo, thu hồi toàn bộ diện tích hơn 1.428 ha đất – theo pháp lý (diện tích tính toán lại là gần 1.435 ha) đã giao, cho thuê, cho phép Công ty Sài Gòn - Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất ở các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine (trước đó là các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine, Ninh Loan, thuộc huyện Đức Trọng cũ).

Lý do thu hồi được UBND tỉnh Lâm Đồng đưa ra là vì Công ty Sài Gòn - Đại Ninh đã vi phạm pháp luật về đất đai theo Khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024. Tháng 1-2022, UBND tỉnh Lâm đã gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng nhưng đến nay, dự án Đại Ninh vẫn "án binh bất động".

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong thời gian 45 ngày kể từ khi nhận được thông báo, Công ty Sài Gòn - Đại Ninh có trách nhiệm tự tổ chức xử lý tài sản trên đất. Hết thời hạn này, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng sẽ ban hành quyết định thu hồi đất.

Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh có tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng, diện tích 3.595 ha. UBND tỉnh Lâm Đồng từng xác định đây là dự án trọng điểm.

Đến nay, dự án đã trải qua 14 năm, làm mất 257,5 ha rừng cùng 111 ha đất rừng bị lấn chiếm. Chủ đầu tư phải bồi thường diện tích 257 ha rừng bị mất với số tiền khoảng 18,8 tỉ đồng; còn diện tích 111 ha đất rừng bị lấn chiếm đến nay vẫn chưa giải tỏa, lấy lại được.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án này có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư dự án là ông Nguyễn Cao Trí cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng cũ lãnh án tù do có nhiều vi phạm liên quan dự án này.

Đề nghị cấp thẩm quyền kỷ luật một số cán bộ liên quan dự án Khu đô thị Đại Ninh

Đề nghị cấp thẩm quyền kỷ luật một số cán bộ liên quan dự án Khu đô thị Đại Ninh

(NLĐO) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có liên quan dự án Khu đô thị Đại Ninh

Cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng không kháng cáo vụ Sài Gòn Đại Ninh

(NLĐO)- Sau khi bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã không kháng cáo

Hình ảnh các bị cáo đến tòa xử cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng và các đồng phạm trong vụ án Đại Ninh

(NLĐO)- Bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cùng các đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm trong vụ Sài Gòn Đại Ninh

