HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng và Huế triển khai "Chiến dịch Quang Trung"

Tr.Nguyên - Q.Nhật

"Chiến dịch Quang Trung" xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng bởi thiên tai tại tỉnh Lâm Đồng và TP Huế đang được đẩy mạnh

Sáng 6-12, tại thôn Lạc Thiện, xã D'ran, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã tham dự lễ cao điểm khởi công "Chiến dịch  Quang Trung" xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng bởi thiên tai tại tỉnh Lâm Đồng.

Dịp này có 4 hộ dân tại xã D'ran được hỗ trợ kinh phí, lực lượng xây lại nhà. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 120 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Chính phủ. Tính đến nay, sau 3 đợt khởi công "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh Lâm Đồng đã triển khai xây dựng lại nhà mới cho 11 hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng nặng trong đợt mưa, lũ xảy ra hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng hoàn thành xây dựng lại số nhà bị đổ, bị cuốn trôi trước ngày 15-1-2026; nhà cần sửa chữa xong trước ngày 30-12-2025; tiếp tục thống kê những thiệt hại, người thiếu đói để hỗ trợ tiếp.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định với sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương và các địa phương, tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương vào cuộc quyết tâm, quyết liệt, từng bước khắc phục, bảo đảm không có trường hợp bà con nào bị đói, rét. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà hư hỏng cho người dân trước thời hạn.

Lâm Đồng và Huế triển khai "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua ở tỉnh Lâm Đồng Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cho biết sau lũ, quân khu đã điều động 3.700 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ, khắc phục hậu quả cho Lâm Đồng.

Cùng ngày, UBND TP Huế tổ chức lễ phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại 5 căn nhà bị sập và sửa chữa 9 căn nhà bị hư hỏng cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra tại xã Khe Tre và xã Lộc An.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết đây không chỉ xây dựng những ngôi nhà bằng gạch đá, xi măng, mà đang xây dựng lại niềm tin, thắp lên hy vọng và khẳng định tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Những ngôi nhà được xây dựng trong chiến dịch phải bảo đảm nền cứng, khung cứng, mái cứng; là nơi trú ẩn an toàn nhất cho bà con khi thiên tai ập đến.

Lãnh đạo TP Huế cũng yêu cầu chính quyền xã Khe Tre và xã Lộc An giải quyết các thủ tục về đất đai; xây dựng nhà cho người dân với phương châm làm ngày làm đêm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó. Tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo