Lâm Đồng và Huế triển khai "Chiến dịch Quang Trung"

Sáng 6-12, tại thôn Lạc Thiện, xã D'ran, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã tham dự lễ cao điểm khởi công "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng bởi thiên tai tại tỉnh Lâm Đồng.

Dịp này có 4 hộ dân tại xã D'ran được hỗ trợ kinh phí, lực lượng xây lại nhà. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 120 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Chính phủ. Tính đến nay, sau 3 đợt khởi công "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh Lâm Đồng đã triển khai xây dựng lại nhà mới cho 11 hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng nặng trong đợt mưa, lũ xảy ra hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng hoàn thành xây dựng lại số nhà bị đổ, bị cuốn trôi trước ngày 15-1-2026; nhà cần sửa chữa xong trước ngày 30-12-2025; tiếp tục thống kê những thiệt hại, người thiếu đói để hỗ trợ tiếp.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định với sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương và các địa phương, tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương vào cuộc quyết tâm, quyết liệt, từng bước khắc phục, bảo đảm không có trường hợp bà con nào bị đói, rét. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà hư hỏng cho người dân trước thời hạn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua ở tỉnh Lâm Đồng Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cho biết sau lũ, quân khu đã điều động 3.700 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ, khắc phục hậu quả cho Lâm Đồng.

Cùng ngày, UBND TP Huế tổ chức lễ phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại 5 căn nhà bị sập và sửa chữa 9 căn nhà bị hư hỏng cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra tại xã Khe Tre và xã Lộc An.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết đây không chỉ xây dựng những ngôi nhà bằng gạch đá, xi măng, mà đang xây dựng lại niềm tin, thắp lên hy vọng và khẳng định tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Những ngôi nhà được xây dựng trong chiến dịch phải bảo đảm nền cứng, khung cứng, mái cứng; là nơi trú ẩn an toàn nhất cho bà con khi thiên tai ập đến.

Lãnh đạo TP Huế cũng yêu cầu chính quyền xã Khe Tre và xã Lộc An giải quyết các thủ tục về đất đai; xây dựng nhà cho người dân với phương châm làm ngày làm đêm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó. Tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân.