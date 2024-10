Lâm Đồng xem xét đề nghị tổ chức festival khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam

Ngày 20-10, thông tin của Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì mời Công ty cổ phần Truyền thông và sự kiện Kingsky (Công ty Kingsky) trao đổi cụ thể, làm rõ các nội dung liên quan công tác tổ chức festival Khinh khí cầu, dù lượn - carnaval hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt năm 2024.

Công ty cổ phần Truyền thông và sự kiện Kingsky muốn tổ chức festival Khinh khí cầu, dù lượn - carnaval hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt năm 2024 tại quảng trường Lâm Viên.

Công ty Kingsky đề xuất tổ chức festival Khinh khí cầu, dù lượn - canaval với quy mô cấp quốc gia trong tháng 11-2024 tại Quảng trường Lâm Viên, xác lập kỷ lục festival lớn nhất Việt Nam - Đông Nam Á với 25-30 khinh khí cầu khổng lồ.

Tại đây sẽ diễn ra các chương trình bay dù lượn biểu diễn, bay khinh khí cầu thương mại (bán vé cho khách); diễu hành, biểu diễn trang phục lễ hội carnaval. Doanh nghiệp đề xuất cam kết xin phép và phối hợp với các đơn vị liên quan về an toàn bay, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự. Tổng kinh phí của chương trình dự kiến khoảng 8,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Kingsky đề xuất tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn xã hội hóa là 1,8 tỉ đồng tiền mặt (trong tổng kinh phí dự dự kiến 8,5 tỉ đồng), còn lại doanh nghiệp sẽ tự bỏ ra; hỗ trợ nhân sự phục vụ việc tổ chức festival (gồm lính nghĩa vụ, đoàn thanh niên, sinh viên…) để công ty thực hiện thành công sự kiện xác lập kỷ lục festival Khinh khí cầu, dù lượn - carnaval lớn nhất Việt Nam - Đông Nam Á tại festival Hoa Đà Lạt 2024.

Doanh nghiệp này còn mong muốn được hỗ trợ 3-5 phòng khách sạn 4 sao cho lãnh đạo công ty và các nhà tài trọ; nơi ăn ở cho 30 phi công và suất ăn 3 bữa/ngày.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất từ chối

Sau đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo và đề xuất UBND tỉnh từ chối doanh nghiệp trong việc tổ chức sự kiện này.

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho rằng thời gian tổ chức sự kiện khinh khí cầu là không đảm bảo để triển khai tất cả các hạng mục theo quy định như cấp phép bay từ Cục tác chiến – Bộ Quốc phòng; văn bản đồng ý từ Bộ chỉ huy Quân sự địa phương; lập phương án đảm bảo an toàn, phê duyệt nội dung các chương trình; chuẩn bị cơ sở vật chất; phương án an ninh trật tự...

Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung triển khai Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024

Về các đề xuất hỗ trợ về nhân lực tổ chức, hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai kế hoạch Festival Hoa Đà Lạt 2024, có rất nhiều chương trình hoạt động. Tỉnh đang tập trung cao độ cho các chương trình, đặc biệt là các chương trình chính, nên không thể hỗ trợ nhân lực, vật lực theo đề xuất của Công ty Kingsky.

Về đề xuất hỗ trợ 1,8 tỉ đồng tiền mặt, Sở cho rằng toàn tỉnh đang tập trung huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa để triển khai lễ hội Festival Hoa Đà Lạt 2024 nên không thể hỗ trợ cho doanh nghiệp. Hơn nữa, địa phương cũng không thể hỗ trợ trên 400 người phục vụ; lo ăn, ở cho 30 phi công và lãnh đạo công ty - nhà tài trợ như đề xuất của Công ty Kingsky.

Bên cạnh đó, thời tiết của Đà Lạt vào tháng 11 bắt đầu mùa gió nhiều và mạnh, không đảm bảo an toàn cho tổ chức các hoạt động bay khinh khí cầu, dù lượn.

Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh chưa thống nhất cho Công ty Kingsky tổ chức festival Khinh khí cầu, Dù lượn – Carnaval tại Đà Lạt vào thời gian nêu trên. Doanh nghiệp nên nghiên cứu, đề xuất tổ chức vào thời gian thích hợp; lập hồ sơ, làm việc với các cơ quan chuyên môn, địa phương liên quan để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quy định.