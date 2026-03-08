Làm gì để xe vượt qua kiểm định khí thải mới?

Quy trình này thực hiện theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với hướng siết chặt tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông. Mục tiêu của quy trình này là giảm ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM, đồng thời khuyến khích chủ xe bảo dưỡng định kỳ.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP HCM, nếu xe được bảo dưỡng tốt và thao tác đúng quy trình, việc tăng tốc độ động cơ trong thời gian ngắn (vài giây) ở chế độ không tải sẽ không gây hại đáng kể. Đây chỉ là "bài kiểm tra sức khỏe" cho động cơ, không chịu tải cơ học vì xe không di chuyển. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể dẫn đến rủi ro nếu xe không ở tình trạng lý tưởng.

PGS Dũng nhấn mạnh để xe vượt qua kiểm định khí thải mới một cách suôn sẻ và bảo vệ động cơ, chủ xe cần chuẩn bị kỹ lưỡng như làm ấm động cơ trước khi kiểm tra bằng cách khởi động xe và để chạy không tải ít nhất 5-10 phút để dầu nhớt đạt nhiệt độ làm việc, giảm nguy cơ mài mòn. Bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra và thay dầu nhớt, lọc gió, bugi, kim phun, bộ chuyển đổi xúc tác và cảm biến ôxy nếu đến hạn. Vệ sinh buồng đốt và kiểm tra bơm cao áp đối với xe diesel.

Trường hợp xe có vấn đề về động cơ, hộp số hoặc bộ điều tốc, chủ xe nên thông báo cho đăng kiểm viên để họ thao tác nhẹ nhàng, tránh đạp ga quá mạnh.