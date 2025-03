Làm lúa gạo nhưng phải thế chấp bằng bất động sản

Ngày 25-3, tại TP Cần Thơ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng chủ trì Hội nghị "Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực 14".

Tại hội nghị, NHNN công bố thành lập NHNN Chi nhánh khu vực 14 trực thuộc NHNN, trên cơ sở hợp nhất các NHNN Chi nhánh tỉnh/thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long; trụ sở đặt tại TP Cần Thơ.

Theo NHNN, ước đến cuối tháng 2-2025, tổng dư nợ tín dụng tại khu vực 14 đạt 387.350 tỉ đồng (tăng 0,42% so với cuối năm 2024, chiếm khoảng 2,46% tổng dư nợ nền kinh tế). Tuy nhiên, ông Trần Quốc Hà, quyền Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 14, chỉ ra tốc độ tăng trưởng tín dụng của khu vực thấp hơn so với toàn quốc (năm 2024, toàn quốc tăng 15,09% trong khi khu vực 14 tăng 11,3%). Vốn huy động tại địa bàn chỉ đáp ứng khoảng 77% vốn tín dụng, tính ổn định của nguồn vốn huy động chưa cao, nhất là nguồn tiền gửi từ người dân. Ngoài ra, nợ xấu trong giới hạn an toàn nhưng tiếp tục gia tăng (nợ xấu tăng 2,59% so với cuối năm 2024) mặc dù vẫn thấp hơn tỉ lệ của toàn hệ thống. Nguyên nhân do hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (DN), người dân còn nhiều khó khăn; việc xử lý tài sản bảo đảm, nhất là bất động sản gặp khó khăn do thị trường bất động sản chậm phục hồi.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Minh Nhật (TP Cần Thơ), phản ánh DN lúa gạo chủ yếu hoạt động dựa trên nguồn nguyên liệu lúa gạo và hàng tồn kho, trong khi các NH vẫn ưu tiên tài sản bảo đảm là bất động sản. "Nếu NH không có chính sách linh hoạt mà áp dụng "cứng" theo tiêu chí này thì DN sẽ khó khăn trong vay vốn. Tôi đề nghị có thêm các gói tín dụng ngắn hạn với lãi suất ưu đãi để giảm thiểu chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho DN" - ông Nhựt đề xuất.

Ông Phạm Thế Hiền, Chủ tịch HĐQT Nhà máy Sản xuất phân bón hữu cơ Trường Xuân (Vĩnh Long), cũng kiến nghị NHNN cần xây dựng các gói tín dụng với lãi suất thấp hơn cho các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, công nghệ hoặc DN nhỏ và vừa; hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư có tiềm năng phát triển cao nhưng gặp khó khăn trong tiếp cận vốn.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong khu vực 14, thời gian tới, NHNN tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng; đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng NH phù hợp từng loại hình, nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, DN; tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.