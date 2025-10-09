Lâm Ðồng quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Trong đó, nhiều dự án trọng điểm giải ngân rất thấp.

Ban Quản lý Dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng số 1 được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý 41 dự án, bao gồm 31 dự án được bố trí vốn năm 2025, song lũy kế giải ngân đến nay chỉ đạt hơn 160,2/3.286 tỉ đồng. Trong đó, các dự án xây dựng cơ bản chỉ đạt gần 159/966,9 tỉ đồng; các dự án đường cao tốc chưa giải ngân hơn 2.169 tỉ đồng; dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý mới giải ngân 1,4/150 tỉ đồng.

Đáng chú ý, dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (vốn đầu tư giai đoạn phân kỳ 18.002 tỉ đồng) được bố trí hơn 2.169 tỉ đồng nhưng chưa giải ngân được. Dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương giai đoạn 1 (17.718 tỉ đồng) được bố trí hơn 2.855 tỉ đồng, khởi công ngày 29-6 nhưng nhà đầu tư vẫn đang tiến hành cắm mốc giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, làm việc với bên cho vay...; còn các địa phương liên quan vẫn chưa hoàn tất việc kiểm kê, ban hành quyết định thu hồi đất, xây dựng khu tái định cư.

Một dự án trọng điểm khác là hồ chứa nước Ta Hoét, đến nay BQLDA đầu tư xây dựng số 1 vẫn chưa thể giải ngân được. Nguyên nhân là do công trình đang tạm dừng thi công vì người dân chưa đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng số 1, cho biết dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đang gặp khó khăn trong việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng, đồng thời chồng lấn diện tích với dự án quy hoạch bauxite. BQLDA đầu tư xây dựng số 1 dự kiến đến cuối năm nay sẽ giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí cho dự án này.

Với dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, nhà đầu tư không thể tạm ứng nguồn vốn như dự án đầu tư công. UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương nên BQLDA đầu tư xây dựng số 1 đề nghị chuyển số vốn hơn 2.855 tỉ đồng bố trí năm 2025 để đơn vị này thực hiện.

Sau nhiều năm dừng thi công, tuyến đường tránh Bảo Lộc đã được bố trí vốn nhưng vẫn chưa thể giải ngân

BQLDA đầu tư xây dựng số 1 đặt mục tiêu đối với những dự án đã được bố trí vốn trong năm mà không gặp khó khăn, vướng mắc lớn thì sẽ sớm giải ngân hết.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Ðồng, yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ra văn bản phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình. Hằng tuần, các đơn vị liên quan phải báo cáo kết quả giải ngân của từng chủ đầu tư; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết. Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh vốn từ dự án - công trình giải ngân thấp sang các dự án, công trình có tiến độ tốt, khả năng giải ngân cao.

"Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chậm thực hiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm hợp đồng. Trường hợp cần thiết thì chấm dứt hợp đồng, thay thế bằng nhà thầu khác có năng lực" - ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.



