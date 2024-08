Làm rõ kẻ lạ mặt phá hoại tài sản trường mầm non trong chung cư cao cấp ở Đà Nẵng

Ngày 7-8, Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) kiểm tra hiện trường, làm rõ vụ việc một trường mầm non nằm trong chung cư cao cấp bị người lạ đập phá.

Kẻ lạ mặt ngang nhiên phá hoại tài sản của trường mầm non nằm bên trong chung cư cao cấp Hiyori Garden Tower

Cụ thể, trường Mầm non Việt Nhật nằm trong tòa nhà chung cư cao cấp Hiyori Garden Tower (đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Theo camera an ninh ghi lại, vào khoảng 21 giờ 49 phút tối 6-8, tại khu vực sảnh trước cửa Trường Mầm non Việt Nhật xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.

Đáng nói, người này có hành vi phá biển chỉ dẫn, biển hiệu, máy chấm công, máy rửa tay,… là tài sản của trường.

Đến sáng 7-8, khi phát hiện sự việc, đại diện nhà trường đã thông báo đến cơ quan công an để làm rõ hành vi phá hoại này.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Phượng, Phụ trách pháp lý của Chủ đầu tư chung cư cao cấp Hiyori Garden Tower, cho rằng hành động của người đàn ông trên gây ảnh hưởng đến tâm lý của người dân sống trong chung cư và con trẻ khi đến trường.

Công an lập biên bản ghi nhận vụ việc vào sáng 7-8

"Việc người lạ mặt vào chung cư cao cấp thời điểm đêm khuya, dễ dàng đi lại, phá hoại các tài sản như vậy làm cho tôi cũng như cư dân lo lắng. Mong cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ động cơ, mục đích của người này", bà Phượng nói.

Bà Phượng cũng cho biết thêm, hiện tại, trong chung cư đang có khoảng ba đến bốn người dân phản đối việc hoạt động của Trường Mầm non Việt Nhật và đòi lại khoảng không gian mà trường đang sử dụng.

Vì vậy, thời gian qua, Chủ đầu tư và Ban quản trị, Ban quản lý tòa nhà chưa thống nhất được vấn đề này.

Tuy nhiên, người dân và Chủ đầu tư, Trường Mầm non cũng cho rằng việc sử dụng diện tích bên trong tòa nhà cần phải có sự thống nhất giữa các bên chứ không thể thực hiện các hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng đến tâm lý người dân và con trẻ.