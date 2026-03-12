Làm rõ trách nhiệm cho thuê ki-ốt ở chợ Đà Lạt

Theo thông tin từ phóng viên Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Công Thương cùng các đơn vị báo cáo, làm rõ trách nhiệm liên quan đến những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục trong thời gian tới đối với việc ký hợp đồng cho thuê các địa điểm kinh doanh tại khu A, khu B của chợ Đà Lạt chưa phù hợp với các quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định 2303/QĐ-UBND ngày 12-11-2018 phê duyệt đơn giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại khu A và Quyết định 1564/QĐ-UBND ngày 17-7-2017 phê duyệt đơn giá cho thuê mặt bằng của các quầy sạp kinh doanh tại khu B chợ Đà Lạt.

Tại Quyết định 2303/QĐ-UBND, đơn giá thuê ki-ốt có 1 mặt tiền tại tầng trệt khu A của chợ là 702.000 đồng/m2/năm, 2 mặt tiền là 877.000 đồng/m2/năm và loại ki-ốt 3 mặt tiền là 1.053.000 đồng/m2/năm. Đối với các ngành hàng khác ngoài ki-ốt, mức giá lần lượt là 374.000 đồng, 468.000 đồng và 561.000 đồng/m2/năm. Còn đối với tầng 1 của chợ Đà Lạt là 264.000 đồng, 330.000 đồng và 396.000 đồng/m2/năm.

Chợ Đà Lạt là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch lớn của tỉnh Lâm Đồng nhiều năm qua

Còn tại Quyết định 1564/QĐ-UBND, đơn giá thuê ki-ốt 1 mặt tiền tại tầng trệt khu B là 758.000 đồng/m2/năm, 2 mặt tiền là 947.000 đồng/m2/năm, 3 mặt tiền là 1.136.000 đồng/m2/năm. Các ngành hàng khác ngoài ki-ốt ở tầng trệt lần lượt là 404.000 đồng, 505.000 đồng và 606.000 đồng/m2/năm.

Đối với dịch vụ ăn uống tại tầng 1 chợ Đà Lạt, giá thuê lần lượt là 280.000 đồng, 350.000 đồng và 420.000 đồng/m2/năm. Tại tầng 2 áp dụng cho các ngành hàng buôn bán lần lượt là 514.000 đồng, 642.000 đồng và 771.000 đồng/m2/năm.

Thế nhưng năm 2025, việc Ban Quản lý (BQL) chợ Đà Lạt ký hợp đồng cho thuê 664 điểm kinh doanh khu A và 500 điểm kinh doanh khu B theo thỏa thuận đơn giá cho thuê giữa BQL và các tiểu thương là chưa phù hợp với đơn giá thuê quy định tại 2 quyết định nêu trên. Đồng thời, BQL chợ Đà Lạt đấu giá quyền thuê 2 địa điểm kinh doanh là quầy 297 (3 mặt tiền) lầu khu A và quầy 32 (2 mặt tiền) tầng trệt khu B nhưng xác định giá khởi điểm chưa phù hợp.

Cũng trong năm này, BQL chợ Đà Lạt chưa ký hợp đồng cho thuê đối với 10/12 quầy kinh doanh tại khu ẩm thực chợ đêm Đà Lạt đã hết hạn hợp đồng từ ngày 31-12-2024, mà chỉ thực hiện tạm thu theo đơn giá tại hợp đồng đã ký trong năm 2024.

Vừa qua, Sở Công Thương đã đề nghị UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chỉ đạo BQL chợ Đà Lạt báo cáo làm rõ trách nhiệm liên quan đến tồn tại, hạn chế và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới đối với các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sở cũng yêu cầu lập phương án giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước trình Sở Công Thương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định để thay thế các quyết định không còn phù hợp. Song song đó, thực hiện việc kê khai giá đối với dịch vụ chủ yếu tại chợ gửi Sở Công Thương tiếp nhận theo quy định. Đồng thời, Sở Công Thương đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm an toàn thực phẩm, vi phạm an ninh trật tự và gây mất mỹ quan đô thị tại khu vực chợ đêm. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về niêm yết giá, bán hàng không rõ nguồn gốc, kinh doanh không lành mạnh, chèo kéo, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hình ảnh du lịch của địa phương.

Bên cạnh đó, hằng năm cần bố trí kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chợ Đà Lạt; xem xét lắp đặt ngay hệ thống chữa cháy tự động cho khu A chợ Đà Lạt theo quy định. Xây dựng phương án chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp chợ đêm Đà Lạt trở thành điểm nhấn văn hóa, kinh tế về đêm, thu hút du khách nhằm xây dựng hình ảnh chợ đêm Đà Lạt văn minh, an toàn, sạch đẹp và thân thiện.