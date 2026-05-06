Làm rõ trường hợp "mỏ đá hết hạn vẫn hoạt động"

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại thôn An Hòa, xã Duy Xuyên có 2 mỏ đá được UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) cấp phép cho Công ty CP Công trình Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Nam.

Người dân hoài nghi

Mỏ đá thứ nhất được cấp phép vào tháng 8-2025 (gọi tắt là mỏ số 1), diện tích hơn 2,86 ha, khai thác bằng phương pháp lộ thiên, trữ lượng địa chất khoảng 1,26 triệu m³, trữ lượng khai thác hơn 927.000 m³, công suất tối đa 110.000 m³/năm. Thời hạn khai thác và thuê đất là 10 năm kể từ ngày ký, bao gồm thời gian xây dựng cơ bản mỏ, khai thác và đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường. Theo giấy phép, đến cuối tháng 8-2025, mỏ đá này đã hết hạn khai thác.

Mỏ đá thứ hai được cấp phép vào tháng 10-2016, điều chỉnh vào tháng 9-2018 (gọi tắt là mỏ số 2), diện tích hơn 3,1 ha, trữ lượng địa chất hơn 1,29 triệu m3, trữ lượng khai thác hơn 1,19 triệu m3, công suất khai thác hơn 150.000 m3/năm. Thời gian khai thác được điều chỉnh đến tháng 12-2025.

Các phương tiện khai thác, máy móc vẫn hoạt động tại mỏ đá An Hòa sau khi giấy phép đã hết hạn nhiều tháng, khiến người dân hoài nghi về tính pháp lý và sự minh bạch của khu vực này

Theo giấy phép của UBND tỉnh Quảng Nam cũ, cả 2 mỏ đá nêu trên đều đã hết hạn khai thác trong năm 2025 và đến nay chưa được cơ quan chức năng cho phép gia hạn. Mặc dù vậy, nhiều tháng qua, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động khiến người dân địa phương khó hiểu, nghi ngờ. Theo phản ánh của người dân, hoạt động của 2 mỏ đá thời gian qua đã gây nhiều bụi, tiếng ồn, làm ô nhiễm môi trường, đồng thời xe tải liên tục vào ra 2 mỏ đá ảnh hưởng tới mồ mả tổ tiên, ông bà, người thân của các gia tộc ở địa phương, được chôn cất tại các nghĩa địa ven đường.

Ghi nhận thực tế mới nhất của phóng viên cho thấy tại mỏ số 1 không còn dấu hiệu hoạt động nhưng tại mỏ số 2 có nhiều xe múc đang vận hành dưới chân mỏ. Tại khu vực bãi chứa gần mỏ, các hoạt động diễn ra tương đối nhộn nhịp với sự hiện diện của nhiều nhân công, máy móc xay đá, các phương tiện vận tải chở đá thành phẩm. Một người làm thuê cho chủ mỏ đá cho hay mỗi ngày có khoảng 20 công nhân làm việc tại đây.

Chính quyền nói gì?

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Phước Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế và xác định 2 mỏ đá không còn hoạt động khai thác mới sau khi giấy phép hết hạn. Khối lượng đá đang được vận chuyển, tiêu thụ là lượng tồn kho đã khai thác trước đó, được doanh nghiệp thu gom, xử lý, đưa ra khỏi khu vực mỏ.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Duy Xuyên, địa phương đã tổ chức kiểm tra nhiều lần, có sự giám sát của các cơ quan cấp trên. Riêng tại mỏ số 2, sau khi hết hạn khai thác từ tháng 12-2025, doanh nghiệp có 8 tháng 20 ngày để cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ. Thời hạn thuê đất của doanh nghiệp đến tháng 8-2026. Việc doanh nghiệp thu hồi, vận chuyển lượng đá tồn kho được xác định là phù hợp quy định. Đối với phản ánh của người dân về dấu hiệu khai thác ngoài phạm vi hoặc vượt độ sâu cho phép, ông Minh cho biết qua kiểm tra hiện trường, đến nay chưa phát hiện vi phạm!

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam, cam đoan kể từ khi giấy phép khai thác hết hạn vào cuối năm 2025, công ty không thực hiện thêm bất kỳ hoạt động nổ mìn hay khai thác mới nào tại mỏ. Các hoạt động mà người dân chứng kiến hiện nay thực chất là việc xử lý khối lượng đá đã được nổ mìn và khai thác từ trước khi giấy phép hết hạn. "Chúng tôi khẳng định 100% không khai thác thêm một khối đá nào sau ngày hết hạn!" - ông Tuấn Anh quả quyết.

Về tính pháp lý của khối lượng đá đang được xử lý, lãnh đạo Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam cho biết toàn bộ khối lượng đã được công ty kê khai, nộp đủ các loại thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường từ năm ngoái. Việc xuất hóa đơn và vận chuyển đá đi tiêu thụ hoàn toàn phù hợp các quy định của pháp luật.

Hiện thẩm quyền xử lý cao nhất đối với 2 mỏ đá này thuộc về chính quyền TP Đà Nẵng. Nhằm rộng đường dư luận và bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác để trả lời công dân, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng. Ông An cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, khi nào có kết quả sẽ thông tin lại.

Tuy nhiên, đã khoảng 10 ngày, sở này vẫn im lặng!

Theo một nguồn tin, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 990/QĐ-UBND về danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án trên địa bàn thành phố, theo khoản 1a, điều 55 Luật Địa chất và Khoáng sản. Trong danh mục này có mỏ đá của Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam tại thôn An Hòa.

