Làm rõ vụ giao cấu với bé gái 13 tuổi tại khách sạn ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Làm rõ vụ giao cấu với bé gái 13 tuổi tại khách sạn ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Công an đang làm rõ việc nam thanh niên 25 tuổi từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng du lịch có hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi tại khách sạn

Tối 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an phường An Hải xác minh, làm rõ vụ việc giao cấu với trẻ vị thành niên xảy ra trên địa bàn.

Làm rõ vụ giao cấu với trẻ vị thành niên tại khách sạn ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

T.M.T (SN 2000, trú tỉnh Đắk Lắk)

Trước đó, lúc 13 giờ cùng ngày, bà N.Q. (sinh năm 1990, trú tại xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng) đến trình báo tại Cơ quan Công an về việc con gái là N.T (sinh ngày 21-6-2012, trú cùng địa chỉ) bị một nam thanh niên có hành vi giao cấu tại phòng khách sạn S.C. (phường An Hải, TP Đà Nẵng) vào ngày 13-10.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an phường An Hải tiến hành xác minh, kiểm tra hiện trường.

Tại phòng khách sạn S.C, lực lượng phát hiện T.M.T (SN 2000, trú tỉnh Đắk Lắk) đang lưu trú tại đây.

Làm việc với cơ quan Công an, M.T. khai nhận quen biết với N.T. qua mạng xã hội Facebook từ tháng 4-2025 và có quan hệ tình cảm. 

Ngày 12-10, M.T. từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng du lịch, thuê phòng tại khách sạn S.C.

Đến ngày 13-10, M.T đưa N.T. ra khách sạn chơi. Khoảng 16 giờ cùng ngày, M.T. có hành vi ôm hôn và đề nghị quan hệ tình dục. Lúc này, cháu N.T. đồng ý và cả hai đã giao cấu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an phát hiện nhiều chứng cứ xác định việc N.T. đồng ý ra khách sạn và giao cấu với M.T.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ vụ việc, chuyển hồ sơ cho Công an phường An Hải thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi rồi đăng clip "nóng" lên mạng

Giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi rồi đăng clip "nóng" lên mạng

(NLĐO) – Nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam lên mạng làm quen các thiếu nữ dưới 16 tuổi rồi rủ vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục, sau đó đăng clip "nóng" lên mạng.

Công an TP Thủ Đức truy nã thanh niên giao cấu với người dưới 16 tuổi

(NLĐO) - Công an đã khởi tố Phong về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", thi hành lệnh bắt tạm giam nhưng thanh niên này đã bỏ trốn

Thiếu nữ 15 tuổi bị cha dượng ép giao cấu dẫn đến mang thai

(NLĐO) – Giao cấu xong với con riêng 15 tuổi của vợ, gã cha dượng kêu không được nói lại sự việc cho người khác biết.

trẻ vị thành niên quan hệ tình dục nam thanh niên phòng cảnh sát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo