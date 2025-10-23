Làm rõ vụ mất 820 cây thông tại Khu du lịch Nam Hồ

Ngày 23-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có thông tin cung cấp cho Báo Người Lao Động về tiến độ thực hiện kết luận thanh tra tại dự án Khu du lịch Nam Hồ cùng hướng xử lý đối với những tồn tại của dự án.



Một góc dự án KDL Nam Hồ do Công ty CP Xây dựng Du lịch Nam Hồ làm chủ đầu tư.

Theo cơ quan này, đối với việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty CP Xây dựng Du lịch Nam Hồ số tiền 300 triệu đồng; buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 3,9 tỉ đồng.

Việc điều chỉnh thời hạn sở hữu tài sản trên đất, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã chỉnh lý trang 4 của 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất theo kết luận thanh tra.

Về trách nhiệm, kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với sai sót trong công tác quản lý hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản vào tháng 5-2024 yêu cầu kiểm điểm và Văn phòng Đăng ký đất đai đã tổ chức kiểm điểm đối với 2 viên chức có liên quan. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) cũng đã tổ chức kiểm điểm các công chức thực hiện nhiệm vụ liên quan.

Liên quan đến các kiến nghị đang thực hiện, trong đó có điều chỉnh giấy chứng nhận sử dụng đất, ký lại hợp đồng thuê đất theo hướng giảm 1.559 m2, Sở đang chờ kết quả xử lý trật tự xây dựng của UBND TP Đà Lạt (cũ) – nay là phường Xuân Trường – Đà Lạt.

Sau khi UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt hoàn thành xử lý và UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về nội dung đã xử lý, Sở sẽ tiếp tục rà soát, lập tờ trình đề nghị chỉnh lý giấy chứng nhận, ký lại hợp đồng thuê đất và trình các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật.

Còn vấn đề xác định thiệt hại tài nguyên rừng tại dự án là cây thông, Sở cho biết hiện đã thống nhất ban đầu về mức tổn thất là 820 cây (tăng 16 cây so với Kết luận thanh tra số 97/KL-TTr). Đơn vị này tiếp tục thu thập các hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định.