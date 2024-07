Làm rõ vụ phụ xe khách sàm sỡ cô gái lúc 4 giờ sáng

Công an dừng phương tiện để xác minh vụ việc

Ngày 9-7, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế cho biết vừa phối hợp Đội CSGT-TT và Công an phường An Hòa làm việc với phụ xe khách thuộc nhà xe T.N. chạy tuyến Hà Nội - Huế, nhằm làm rõ vụ việc một cô gái bị sàm sỡ.