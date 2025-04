Làm sao chắc suất học lớp 10 công lập?

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại TP HCM năm nay được tổ chức với nhiều phương thức đa dạng. Dù vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vẫn lưu ý phụ huynh, học sinh (HS) những điểm đặc biệt quan trọng.

Chọn nguyện vọng phù hợp năng lực

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 của 114 trường THPT công lập ở TP HCM dự kiến lên đến 80%, tăng 10% so với năm ngoái. Theo Sở GD-ĐT TP HCM, mức giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được xác định dựa vào nhiều yếu tố. Năm nay, mức giao chỉ tiêu tuyển sinh được xác định tối đa theo năng lực tiếp cận của từng trường, đặc biệt là với những địa phương ít có trường trung cấp nghề, trường ngoài công lập, để tạo điều kiện cho HS được học tập tại các trường THPT công lập.

Học sinh lớp 9 đến tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu về Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1, TP HCM) trước khi đặt nguyện vọng thi lớp 10

Năm học 2024-2025, TP HCM dự kiến có khoảng hơn 88.000 HS tốt nghiệp lớp 9, giảm gần 26.000 em so với năm học trước. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tăng thêm 10% so với năm học trước. Căn cứ trên số HS dự kiến tốt nghiệp lớp 9, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay vào khoảng hơn 70.000 em. Bên cạnh đó, 2 trường THPT chuyên nổi tiếng tại TP HCM là Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa cũng dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 so với năm trước. Theo đó, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tăng 70 chỉ tiêu, lên 525 chỉ tiêu; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 805 chỉ tiêu.

Ở khu vực ngoại thành TP HCM, chỉ tiêu vào lớp 10 có một số biến động. Năm nay, do Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12) xây trường mới nên sẽ giảm chỉ tiêu. Vì vậy, một số trường lân cận dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh để đáp ứng chỗ học lớp 10 công lập cho HS trong khu vực.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là căn cứ rất quan trọng để HS đặt nguyện vọng thi lớp 10 vào tháng 6 tới. Ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1), cho biết 6 lưu ý quan trọng mà HS lớp 9 và phụ huynh cần nắm rõ để chắc suất lớp 10 công lập đó là cần hiểu rõ cấu trúc nguyện vọng. Cụ thể, HS được đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập thường theo thứ tự ưu tiên (chưa tính các nguyện vọng vào trường chuyên). Tiếp đến, các em cần lưu ý chọn nguyện vọng phù hợp năng lực. Trong đó, nguyện vọng 1, HS chọn trường mà mình thích nhất, có điểm chuẩn gần với học lực của mình hoặc cao hơn một chút nếu tự tin vào khả năng. Nguyện vọng 2, các em chọn trường có điểm chuẩn thấp hơn một chút so với nguyện vọng 1 để bảo đảm an toàn. Nguyện vọng 3, các em chọn trường có điểm chuẩn thấp hơn hẳn so với nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 để tăng cơ hội trúng tuyển. Đồng thời, cần tránh chọn cả 3 nguyện vọng vào các trường có điểm chuẩn quá cao so với thực lực, dễ dẫn đến rớt cả 3 nguyện vọng.

Bên cạnh đó, HS cần nghiên cứu kỹ điểm chuẩn các năm trước. Phụ huynh và học sinh nên tham khảo điểm chuẩn của 3 năm gần nhất để có cái nhìn tổng quan về mức điểm xét tuyển của các trường. Tuy nhiên, điểm chuẩn có thể biến động hằng năm, tùy thuộc số lượng thí sinh đăng ký và độ khó của đề thi. "Việc đăng ký nguyện vọng nên dựa trên sở thích, thế mạnh cá nhân và khoảng cách từ nhà đến trường để bảo đảm lựa chọn phù hợp, thay vì chỉ vì muốn học cùng bạn bè. Ngoài ra, các em nên chọn trường có vị trí thuận tiện, tránh di chuyển quá xa gây ảnh hưởng sức khỏe và thời gian học tập" - ông Khương nói.

Chú ý phương thức tuyển sinh

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026 có 2 phương thức tuyển sinh. Tuy nhiên, đối với xét tuyển, chỉ thực hiện tại Trường THCS-THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ) và chỉ dành cho HS đã tốt nghiệp THCS tại chính trường này trong năm học 2024-2025. Còn lại, các trường THPT công lập sẽ thực hiện thi tuyển với các thí sinh tốt nghiệp THCS tại TP HCM.

Phương thức thi tuyển được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, HS đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP HCM). Giai đoạn 2, tùy tình hình nộp hồ sơ thực tế tại các trường THPT và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD-ĐT quyết định tuyển sinh bổ sung và có văn bản hướng dẫn thực hiện để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, trên cơ sở tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu nhiều chỉ tiêu.

Đối với tuyển sinh các lớp 10 tăng cường ngoại ngữ, sẽ thực hiện tăng cường tiếng Anh ở nhiều trường THPT. Đối với tăng cường tiếng Trung sẽ thực hiện ở các trường THPT: Hùng Vương, Trần Khai Nguyên, Trần Quang Khải, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lớp tăng cường tiếng Pháp thực hiện tại Trường THPT Marie Curie; lớp tăng cường tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) thực hiện tại các trường THPT: Lê Quý Đôn, Trưng Vương, Marie Curie. Riêng chương trình tiếng Pháp song ngữ thực hiện tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THPT Marie Curie.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng lưu ý đối với tuyển sinh lớp 10 thường, HS được đăng ký 3 nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1, 2, 3), trúng tuyển nguyện vọng nào phải học ở nguyện vọng đó và không được thay đổi nguyện vọng.

Đối với tuyển sinh lớp 10 chuyên, các trường tuyển sinh chuyên bao gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Trong đó, cả 2 trường được phép tiếp nhận thí sinh đã tốt nghiệp THCS từ các tỉnh, thành phố khác, với điều kiện các thí sinh này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định hiện hành của kỳ thi, công tác đăng ký được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT…

Gần 50.000 chỉ tiêu lớp 10 trường ngoài công lập Theo Sở GD-ĐT TP HCM, ngoài hơn 70.000 chỉ tiêu lớp 10 vào các trường công lập, năm nay các trường CĐ, trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường ngoài công lập tuyển gần 50.000 chỉ tiêu vào lớp 10. Theo đó, HS đã tốt nghiệp THCS có thể đăng ký xét tuyển vào học tại các loại hình trường trên và nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc trung tâm theo các đợt tuyển sinh trong năm do trường, trung tâm quy định. Đối với tuyển sinh vào các trường tư thục, các trường thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch chủ động của từng trường, không tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao hằng năm và hồ sơ tuyển sinh phù hợp với các quy định.