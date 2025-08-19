Làm sao để cải thiện tình trạng khô, mỏi mắt?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Bác sĩ của bạn

Làm sao để cải thiện tình trạng khô, mỏi mắt?

Hải Yến ghi

Bạn đọc N.D.L (28 tuổi, ở TP HCM) hỏi: Mắt tôi thường bị khô, mỏi do làm việc nhiều với máy tính. Làm sao cải thiện tình trạng này, thưa bác sĩ?

BS.CK1 LÊ THIỆN KIM HỮU, Đơn vị điều trị ban ngày - Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM (cơ sở 3), trả lời: Tình trạng khô, mỏi mắt hiện nay rất phổ biến, đặc biệt ở người làm việc văn phòng, sử dụng thiết bị điện tử liên tục. Để cải thiện, bạn có thể áp dụng một số phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả như xoa bóp, bấm huyệt và massage vùng mắt. Hãy bắt đầu bằng cách xoa bóp vùng mặt và đầu: Nghiêng nhẹ đầu ra sau, đặt hai tay dưới cằm rồi xoa từ dưới lên đỉnh đầu, sau đó vòng tay ra sau gáy và xoa bóp nhẹ nhàng vùng cổ. Thực hiện lặp lại 10 - 20 lần sẽ giúp tăng lưu thông máu, giảm căng thẳng vùng đầu - mắt và cải thiện cảm giác mỏi rõ rệt.

Tiếp đến, bạn có thể làm ấm lòng bàn tay bằng cách ma sát hoặc ngâm nước ấm, sau đó đặt nhẹ lên vùng mắt và tiến hành bấm huyệt tại các điểm quan trọng: đầu mắt, đuôi mắt và các vị trí dưới xương mắt. Việc này hỗ trợ giảm khô mắt, giảm áp lực trong hốc mắt và làm dịu cảm giác khó chịu khi phải nhìn lâu vào màn hình. Ngoài ra, nên kết hợp massage quanh mắt bằng ngón trỏ và ngón giữa. Di chuyển nhẹ nhàng theo vòng tròn quanh ổ mắt và sống mũi trong khoảng 1 - 2 phút, lặp lại 8 - 10 lần để giúp mắt được thư giãn sâu hơn.

Bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho mắt như vitamin A, C, omega-3 và các chất chống ôxy hóa. Các thực phẩm như cà rốt, rau xanh đậm, cá hồi, trứng gà, các loại hạt và trái cây có màu đậm (việt quất, dâu tây...) là nguồn cung cấp rất tốt. Dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để mắt được nghỉ ngơi hoàn toàn, không nhìn màn hình, không tập trung thị giác và hỏi giới chuyên môn nếu tình trạng kéo dài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo