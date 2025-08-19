Làm sao để cải thiện tình trạng khô, mỏi mắt?

BS.CK1 LÊ THIỆN KIM HỮU, Đơn vị điều trị ban ngày - Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM (cơ sở 3), trả lời: Tình trạng khô, mỏi mắt hiện nay rất phổ biến, đặc biệt ở người làm việc văn phòng, sử dụng thiết bị điện tử liên tục. Để cải thiện, bạn có thể áp dụng một số phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả như xoa bóp, bấm huyệt và massage vùng mắt. Hãy bắt đầu bằng cách xoa bóp vùng mặt và đầu: Nghiêng nhẹ đầu ra sau, đặt hai tay dưới cằm rồi xoa từ dưới lên đỉnh đầu, sau đó vòng tay ra sau gáy và xoa bóp nhẹ nhàng vùng cổ. Thực hiện lặp lại 10 - 20 lần sẽ giúp tăng lưu thông máu, giảm căng thẳng vùng đầu - mắt và cải thiện cảm giác mỏi rõ rệt.

Tiếp đến, bạn có thể làm ấm lòng bàn tay bằng cách ma sát hoặc ngâm nước ấm, sau đó đặt nhẹ lên vùng mắt và tiến hành bấm huyệt tại các điểm quan trọng: đầu mắt, đuôi mắt và các vị trí dưới xương mắt. Việc này hỗ trợ giảm khô mắt, giảm áp lực trong hốc mắt và làm dịu cảm giác khó chịu khi phải nhìn lâu vào màn hình. Ngoài ra, nên kết hợp massage quanh mắt bằng ngón trỏ và ngón giữa. Di chuyển nhẹ nhàng theo vòng tròn quanh ổ mắt và sống mũi trong khoảng 1 - 2 phút, lặp lại 8 - 10 lần để giúp mắt được thư giãn sâu hơn.

Bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho mắt như vitamin A, C, omega-3 và các chất chống ôxy hóa. Các thực phẩm như cà rốt, rau xanh đậm, cá hồi, trứng gà, các loại hạt và trái cây có màu đậm (việt quất, dâu tây...) là nguồn cung cấp rất tốt. Dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để mắt được nghỉ ngơi hoàn toàn, không nhìn màn hình, không tập trung thị giác và hỏi giới chuyên môn nếu tình trạng kéo dài.