Làm sao thay đổi được chồng?

Tiến sĩ tâm lý học Ramani Durvasula, tác giả cuốn sách "Should I Stay or Should I Go?" (Tôi nên ở lại hay nên đi?), chia sẻ: "Chúng ta sẽ tự hủy hoại bản thân khi cố gắng đưa đối tác của mình vào một cái hộp hoàn hảo".