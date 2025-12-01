HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Brunei

Dương Ngọc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah nhất trí thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước

Chiều 30-11, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30-11 đến 2-12, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Sau khi tới Hà Nội, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah đã hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm tại trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Brunei trở lại thăm Việt Nam lần thứ 7, tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah vui mừng được trở lại thăm Việt Nam kể từ năm 2019 và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa Brunei với Việt Nam.

Bày tỏ hài lòng về quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei trong thời gian qua phát triển tốt đẹp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị; thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại - đầu tư, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác; khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, thủy sản, Halal, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Brunei - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cần thúc đẩy hợp tác biển, trong đó có phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và ứng phó biến đổi khí hậu. Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng, mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông - lương, Halal, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác trong ngành dầu khí, tăng cường giao lưu nhân dân thông qua các chương trình học bổng, đào tạo.

Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc; củng cố đoàn kết, thống nhất và giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực; thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm vấn đề biển Đông. Theo chương trình chuyến thăm, hôm nay (1-12), Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì lễ đón cấp Nhà nước và hội đàm với Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah, cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi văn kiện hợp tác giữa hai bên. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội kiến Quốc vương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi, đánh giá tình hình triển khai các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện giai đoạn 2023 - 2027 được thông qua trong chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 2-2023). Đặc biệt, chuyến thăm là cơ hội để hai bên trao đổi các biện pháp củng cố, làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và ưu tiên như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, năng lượng, ngành Halal, du lịch và giao lưu nhân dân, cũng như trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có nhu cầu thúc đẩy hợp tác. 

