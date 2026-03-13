Làm việc luân phiên: Giải pháp thiết thực

Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động và ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng tại Hà Nội và TP HCM, chi phí cùng thời gian đi lại trở thành gánh nặng cho người lao động. Lúc này, chuyện luân phiên làm việc tại nhà (hybrid work) nổi lên như một giải pháp thiết thực, vừa tạo sự chủ động, tiết kiệm tài chính cho nhân viên vừa giúp cơ quan, doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường.

Mô hình này cho phép nhân viên làm việc xen kẽ giữa văn phòng và tại nhà, thường theo tỉ lệ 2-3 ngày/tuần. Đây là xu hướng toàn cầu, nhất là tại các nước như Hà Lan, Đức, Mỹ và Anh. Các tập đoàn lớn như Google, Microsoft đã áp dụng phổ biến mô hình "3-2" (3 ngày văn phòng, 2 ngày tại nhà), giúp tăng 5% năng suất và giảm đáng kể tỉ lệ nghỉ việc.

Tại Việt Nam, sau đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng đã áp dụng thành công giải pháp trên. Khảo sát thực tế cho thấy hơn 80% người lao động mong muốn được làm việc linh hoạt để cân bằng cuộc sống.

Để triển khai "hybrid work" hiệu quả, cơ quan, doanh nghiệp cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cần xây dựng chính sách minh bạch về số ngày làm việc tại nhà, đối tượng áp dụng (loại trừ bộ phận giao tiếp trực tiếp như lễ tân, sản xuất) và quy trình phê duyệt. Việc luân phiên nhân sự cần tính toán khéo léo để luôn bảo đảm có người trực tại văn phòng.

Bên cạnh đó, cơ quan, doanh nghiệp cần đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng họp trực tuyến, hệ thống lưu trữ đám mây an toàn và các biện pháp bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt như xác thực 2 lớp. Song song với công nghệ, việc thay đổi tư duy quản lý là yếu tố then chốt. Cấp quản lý cần chuyển từ giám sát thời gian "ngồi tại chỗ" sang đánh giá dựa trên hiệu quả, chỉ số KPI và sản phẩm đầu ra.

Việc trao quyền tự chủ cho nhân viên nên kết hợp với các buổi họp ngắn định kỳ để duy trì sự gắn kết. Quá trình này đòi hỏi lịch làm việc luân phiên thông minh, thống nhất rõ những ngày bắt buộc lên văn phòng họp hành và ngày ở nhà tập trung chuyên môn. Cơ quan, doanh nghiệp cũng cần quán triệt rằng làm việc tại nhà vẫn là ngày làm việc chính thức với đầy đủ trách nhiệm, không phải là ngày nghỉ.

Khi vận hành đúng đắn, mô hình làm việc luân phiên mang lại lợi ích đa chiều. Người lao động giảm áp lực di chuyển, tiết kiệm 1-2 giờ mỗi ngày và hàng triệu đồng chi phí đi lại, ăn uống hằng tháng.

Về mặt xã hội, lượng phương tiện lưu thông giờ cao điểm giảm mạnh, giúp hạ nhiệt ùn tắc giao thông. Cơ quan, doanh nghiệp cũng hưởng lợi khi cắt giảm chi phí vận hành mặt bằng, điện nước, trong khi hiệu suất làm việc trí óc có thể tăng 10%-20%.

Để duy trì mô hình này thành công lâu dài, các doanh nghiệp, đơn vị cần thường xuyên khảo sát ý kiến nhân viên và đo lường năng suất nhằm điều chỉnh chính sách kịp thời. Các cơ quan nhà nước cũng nên nghiên cứu áp dụng mô hình này cho những bộ phận không trực tiếp tiếp công dân nhằm giải tỏa áp lực và nâng cao hiệu quả công việc.

Làm việc luân phiên không chỉ là giải pháp ứng phó bão giá, mà còn thực sự trở thành xu hướng tất yếu của thời đại số.