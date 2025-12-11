HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Phần hiển thị bản đồ Việt Nam trong hình ảnh trình chiếu tại lễ khai mạc SEA Games 33 thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như đảo Phú Quốc.

Chiều 11-12, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9-12, Ban tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan sử dụng kỹ xảo mô phỏng bản đồ các quốc gia khu vực. Tuy nhiên, phần hiển thị bản đồ Việt Nam, hình ảnh trình chiếu thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như đảo Phú Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games 33 vừa qua.

Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế.

Khuyến cáo công dân Việt Nam

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia cũng như công tác bảo hộ công dân tại khu vực này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Liên quan đến tình hình biên giới Campuchia và Thái Lan, ngày 9-12, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc việc đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp và có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn về người và tài sản, cũng như đề nghị công dân tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại; giữ liên hệ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, Campuchia, hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực này đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh và tuân theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Trước diễn biến mới hiện nay, Bộ Ngoại giao đã trao đổi các cơ quan chức năng liên quan để đánh giá sát tình hình và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại theo dõi, chủ động liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cũng như đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm bắt thông tin, sẵn sáng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần sự trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng của Cơ quan đại diện và Tổng đài Bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao +84 981848484, +84 965411118; email: baohocongdan@gmail.com.

Tin liên quan

BTC SEA Games lại nhầm cờ Việt Nam, Philippines

BTC SEA Games lại nhầm cờ Việt Nam, Philippines

(NLĐO) - Môn bóng rổ 3x3 đã khởi tranh nhưng sự chú ý lại hướng vào những lá quốc kỳ ở lịch thi đấu trên sóng trực tiếp khi nhầm cờ Việt Nam.

Nhiều "sạn" trong lễ khai mạc SEA Games 33: Cổ động viên Việt Nam phản ứng mạnh mẽ

(NLĐO) - Hàng loạt sai sót về hình ảnh nhận diện các quốc gia xuất hiện trong buổi lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9-12 tại Thái Lan khiến khán giả bức xúc

Nóng: Campuchia rút toàn bộ đoàn thể thao khỏi SEA Games 33 - 2025

(NLĐO) - Đoàn thể thao Campuchia bất ngờ rút lui khỏi SEA Games 33 dù vừa tham dự lễ khai mạc tối 9-12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala ở Bangkok.

Bộ Ngoại giao ban tổ chức người phát ngôn bộ Ngoại Giao bản đồ Việt Nam đảo Phú Quốc quần đảo Hoàng Sa SEA Games 33
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo