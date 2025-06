Làm việc với Kiên Giang và An Giang, Tổng Bí thư đề nghị "tránh tâm lý phân biệt tỉnh tôi, tỉnh anh"

Ngày 4-6, tại Kiên Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quốc phòng - an ninh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội… khi hợp nhất 2 tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư đề nghị từ nay cho đến khi hoàn tất việc hợp nhất, 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ chung với tinh thần một tỉnh, một tầm nhìn, một hành động, một niềm tin tuyệt đối; tránh tâm lý phân biệt tỉnh tôi, tỉnh anh, gây chia rẽ, trì trệ; càng gần thời điểm hợp nhất càng cần thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm chung, kỷ luật hành chính, đoàn kết nội bộ và ý chí chính trị cao nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc lựa chọn, bố trí cán bộ phải dựa trên tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực, trình độ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tín nhiệm trong nhân dân. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cục bộ, chia rẽ, mất đoàn kết; phải giữ được cán bộ tốt, có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì lợi ích chung.

Theo Tổng Bí thư, tỉnh An Giang mới cần xác định rõ tầm nhìn trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện và bền vững của vùng ĐBSCL; giữ vai trò kết nối chiến lược, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Trong đó, TP Phú Quốc là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế; còn vùng Tứ giác Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên sẽ là động lực phát triển công nghiệp, logistics, góp phần tái định hình vai trò của An Giang mới trong cấu trúc kinh tế quốc gia và chuỗi giá trị của khu vực. Mục tiêu trước mắt là phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của năm 2025 và đặc biệt là tăng trưởng GRDP đạt trên 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo…

Tổng Bí thư chỉ đạo phải tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027 tại TP Phú Quốc. Đây là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thân thiện và năng động với thế giới, đồng thời tạo đòn bẩy để phát triển mạnh mẽ cho Phú Quốc nói riêng, tỉnh mới nói chung, để thúc đẩy đầu tư du lịch, thương mại và hạ tầng toàn vùng.

Báo cáo với đoàn công tác Trung ương, ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - cho biết sau khi hợp nhất 2 tỉnh, việc thực hiện các mục tiêu phát triển là rất quan trọng, nhằm mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương cả ở cấp tỉnh và cấp xã, hướng đến một nền hành chính gần dân, sát dân hơn.

Để đáp ứng yêu cầu của Trung ương và Tổng Bí thư, thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã nghiên cứu kỹ đặc điểm tình hình của từng địa phương, đặc biệt chú trọng đến dư địa phát triển của 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang. Theo định hướng, thế mạnh sau hợp nhất của tỉnh là kinh tế biển, nông nghiệp, thủy sản và du lịch.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang, 2 tỉnh sau hợp nhất có đến 102 xã, phường, đặc khu; địa bàn rộng lớn, hạ tầng chưa đồng bộ. Vì vậy, tỉnh Kiên Giang kiến nghị Trung ương sớm triển khai một số dự án quan trọng như: đầu tư tuyến cao tốc Châu Đốc - Hà Tiên; trong trường hợp chưa thể triển khai ngay, cần xem xét mở rộng Quốc lộ N1 hiện đã xuống cấp và mặt đường quá hẹp.

Bên cạnh đó, cần đầu tư một tuyến đường mới kết nối TP Long Xuyên – TP Rạch Giá để rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy kết nối liên vùng. Riêng Quốc lộ 91 nối TP Long Xuyên và TP Châu Đốc hiện nay cũng đã quá tải, mặt đường hẹp, cần được mở rộng.

Liên quan vấn đề đặc khu, ông Nguyễn Tiến Hải cho biết cả nước đang định hướng thành lập 13 đặc khu, trong đó riêng tỉnh Kiên Giang có đến 3 đặc khu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có mô hình cụ thể về bộ máy đặc khu.

Do đó, tỉnh Kiên Giang kiến nghị Trung ương sớm có mô hình tổ chức bộ máy đặc khu phù hợp với từng địa phương. Đặc biệt, đối với Phú Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang kiến nghị cần có cơ chế đặc thù để phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn, xứng đáng với vai trò đầu tàu phát triển của vùng.