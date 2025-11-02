Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM

(NLĐO) - Vợ chồng “chú mèo xấu nhất thế giới” và dàn mèo quý hiếm quy tụ tại cuộc thi Hoa hậu mèo quốc tế lớn nhất Việt Nam ở TP HCM
Cuộc thi hoa hậu mèo WCF International Jubilee cat show 2025 đã chính thức khai mạc tại TTTM SC Vivocity (TP HCM), thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu thú cưng. Sự kiện quy tụ hơn 100 chú mèo đến từ nhiều quốc gia như Philippines, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.
Năm nay, cuộc thi thu hút nhiều giống mèo quý hiếm như mèo Anh, Ragdoll, Siberian, và đặc biệt là các giống mèo đang thịnh hành tại Việt Nam như Bengal và Maine Coon.
Một trong những tâm điểm của sự kiện là sự trở lại của chú mèo Naomi, nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “chú mèo xấu nhất thế giới”. Naomi thuộc giống Xiêm cổ Thái Lan, được định giá hơn 400 triệu đồng. Đồng hành cùng Naomi năm nay là "vợ" của chú, một cô mèo giống Oriental Shorthair tên Paradise.
Cuộc thi cũng là nơi thể hiện sự phát triển của cộng đồng nhân giống mèo chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Tương tự, anh Phương Chí Vinh (Trại mèo Bengal ở Sài Gòn), người đã có 4 năm kinh nghiệm nhân giống chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn WCF, cũng mang đến cuộc thi một chú mèo Bengal 9 tháng tuổi.
Phát biểu về ý nghĩa của cuộc thi, ông Nguyễn Xuân Sơn (Ủy viên ban Thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội mèo Việt Nam) cho biết đây là năm thứ 5 WCF tổ chức sự kiện này tại Việt Nam.
"Tôi tin rằng với sứ mệnh của cuộc thi, chúng tôi sẽ giúp người dân nâng cao hiểu biết hơn về nuôi dưỡng, chăm sóc thú cưng, đồng thời giảm thiểu nạn bắt và giết chó mèo", ông Sơn chia sẻ thêm.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)