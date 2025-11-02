HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM

Quỳnh Trâm

(NLĐO) - Vợ chồng “chú mèo xấu nhất thế giới” và dàn mèo quý hiếm quy tụ tại cuộc thi Hoa hậu mèo quốc tế lớn nhất Việt Nam ở TP HCM

Cuộc thi hoa hậu mèo WCF International Jubilee cat show 2025 đã chính thức khai mạc tại TTTM SC Vivocity (TP HCM), thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu thú cưng. Sự kiện quy tụ hơn 100 chú mèo đến từ nhiều quốc gia như Philippines, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

VIDEO: Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM - Ảnh 1.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 1 và 2-11. Các chú mèo sẽ trải qua 4 vòng thi cọ sát, được chấm điểm bởi các giám khảo quốc tế. Các tiêu chí đánh giá bao gồm gương mặt, vóc dáng, cân nặng, độ thân thiện và khả năng xã hội hóa.

Năm nay, cuộc thi thu hút nhiều giống mèo quý hiếm như mèo Anh, Ragdoll, Siberian, và đặc biệt là các giống mèo đang thịnh hành tại Việt Nam như Bengal và Maine Coon.

Một trong những tâm điểm của sự kiện là sự trở lại của chú mèo Naomi, nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “chú mèo xấu nhất thế giới”. Naomi thuộc giống Xiêm cổ Thái Lan, được định giá hơn 400 triệu đồng. Đồng hành cùng Naomi năm nay là "vợ" của chú, một cô mèo giống Oriental Shorthair tên Paradise.

VIDEO: Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM - Ảnh 2.

Chú mèo Naomi (bên phải) và "vợ" của chú, một cô mèo giống Oriental Shorthair tên Paradise (bên trái).

VIDEO: Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM - Ảnh 3.

Chị Kanyarat, người chăm sóc (handler) của cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới", cho biết: "Đây là lần thứ 4 Naomi đến Việt Nam và bé có rất nhiều fan hâm mộ ở đây. Và Paradise, vợ tương lai của bé cũng là lần đầu tiên cô bé tham dự. Cả hai là giống mèo truyền thống của Thái Lan. Sau chương trình, cả hai sẽ kết hôn tại Thái Lan".

VIDEO: Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM - Ảnh 4.

Paradise, "vợ tương lai" của Naomi thuộc giống Oriental Shorthair

Cuộc thi cũng là nơi thể hiện sự phát triển của cộng đồng nhân giống mèo chuyên nghiệp tại Việt Nam.

VIDEO: Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM - Ảnh 5.

Góp mặt tại sự kiện với một chú mèo Maine Coon, hay còn gọi là "mèo nhà khổng lồ", chị Hà Thị Mộng Trinh (một nhà nhân giống) cho biết giống mèo này đang rất thịnh hành dù chi phí sở hữu không hề rẻ.

VIDEO: Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM - Ảnh 6.

"Giống mèo này đã và đang rất thịnh hành ở Việt Nam. Giá của các bé như thế này, nếu sinh sản tại Việt Nam, dao động từ 80 đến 100 triệu đồng. Các bé nhìn vẻ ngoài khá lạnh lùng, hung dữ nhưng tính rất ngoan", chị Hà Thị Mộng Trinh chia sẻ.

VIDEO: Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM - Ảnh 7.

Chị Trinh cũng nhấn mạnh việc chăm sóc các giống mèo này đòi hỏi đầu tư lớn: "Chi phí chăm sóc khá cao. Các bé phải nuôi máy lạnh, nhiệt độ phải vừa phải, không quá ẩm, cũng không quá nóng. Mỗi tháng phải đi spa tầm ba lần để chải lông".

Tương tự, anh Phương Chí Vinh (Trại mèo Bengal ở Sài Gòn), người đã có 4 năm kinh nghiệm nhân giống chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn WCF, cũng mang đến cuộc thi một chú mèo Bengal 9 tháng tuổi.



VIDEO: Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM - Ảnh 8.

Anh Vinh cho biết: "Chú mèo này (9 tháng tuổi) mới được nhân giống năm nay và đang được thử sức. Các giám khảo rất thích và đánh giá bé đẹp ngang ngửa so với chất lượng con nhập. Mục đích nhân giống chuyên nghiệp là để tận dụng điểm tốt của con này bù cho điểm thiếu sót của con khác, tạo ra một sản phẩm cầu toàn".

VIDEO: Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM - Ảnh 9.

Về giá trị của giống mèo Bengal, anh Vinh bày tỏ: "Phân khúc thị trường mèo không giấy tờ là dưới 10 triệu đồng. Những bé đạt tiêu chuẩn cao (có giấy tờ) dao động từ 30 đến 60 triệu. Nếu một bé đạt danh hiệu Champion (Vô địch) sau khi qua các giám khảo, giá trị sẽ cao hơn mèo bình thường khoảng 1.000 đến 2.000 USD".

Phát biểu về ý nghĩa của cuộc thi, ông Nguyễn Xuân Sơn (Ủy viên ban Thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội mèo Việt Nam) cho biết đây là năm thứ 5 WCF tổ chức sự kiện này tại Việt Nam.

VIDEO: Lần đầu cặp đôi mèo "xấu nhất thế giới" có mặt tại TP HCM - Ảnh 10.

"Cuộc thi mèo đẹp hằng năm luôn mang ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh người nuôi thú cưng và nâng cao phúc lợi động vật", ông Sơn nói. Ông cho biết, lợi nhuận từ cuộc thi sẽ được trích cho các tổ chức chăm sóc chó mèo cơ nhỡ như Vườn mèo lang thang, Sân nhà nhiều chó.

"Tôi tin rằng với sứ mệnh của cuộc thi, chúng tôi sẽ giúp người dân nâng cao hiểu biết hơn về nuôi dưỡng, chăm sóc thú cưng, đồng thời giảm thiểu nạn bắt và giết chó mèo", ông Sơn chia sẻ thêm.

 

Tin liên quan

VIDEO: Người Việt Nam đầu tiên thắng giải tại Giải vô địch mèo toàn cầu

(NLĐO) – Tối 3-11, chung kết cuộc thi mèo đẹp mang tên WCF World Show (Giải vô địch mèo toàn cầu) đã diễn ra tại TP HCM

Con mèo nổi tiếng thế giới với 4,4 triệu người theo dõi, tài sản 100 triệu USD

(NLĐO) - Con mèo nổi tiếng nhất thế giới có 4,4 triệu người theo dõi trên Instagram và có tài sản ròng trị giá 100 triệu USD (gần 2.400 tỉ đồng).

Gần 100 mèo quý tộc "đọ sắc" tại cuộc thi mèo lớn nhất Việt Nam

(NLĐO) – Trong ngày 28-10, hàng trăm người đưa mèo đến tham gia cuộc thi mèo do Hội bảo vệ Động vật Việt Nam - Liên chi hội Mèo Việt Nam tổ chức.

