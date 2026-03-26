Lần đầu có trung tâm chuyên sâu về sàn chậu tại TPHCM

Ngày 26-3, Bệnh viện Hùng Vương TPHCM khánh thành Trung tâm Sàn chậu và Khoa Điều trị trong ngày.

PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, phát biểu tại buổi lễ

PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết các rối loạn sàn chậu như tiểu không kiểm soát, sa tạng chậu hay rối loạn chức năng tình dục… là những bệnh lý phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Những vấn đề này ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở phụ nữ sau sinh và giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên, người bệnh thường âm thầm chịu đựng, trì hoãn điều trị do tâm lý e ngại và thiếu các địa chỉ chuyên sâu.

Bệnh nhân tập phục hồi sàn chậu

Đây là trung tâm đầu tiên và quy mô lớn tại Việt Nam trong lĩnh vực này, cung cấp đầy đủ chuỗi dịch vụ từ chẩn đoán, điều trị, dự phòng đến phục hồi chức năng. Trung tâm cũng được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại như siêu âm sàn chậu chuyên sâu, các phương tiện đánh giá cấu trúc và chức năng sàn chậu, hệ thống đo niệu động học… Bên cạnh các can thiệp phẫu thuật, đơn vị chú trọng triển khai các phương pháp điều trị ít xâm lấn hoặc không xâm lấn như biofeedback, laser tái tạo mô, cùng các chương trình phục hồi chức năng cá thể hóa cho từng bệnh nhân.

Không chỉ tập trung điều trị, trung tâm còn đóng vai trò quan trọng trong dự phòng và can thiệp sớm, giúp phụ nữ phục hồi tốt sau sinh, giảm nguy cơ sa tạng chậu, cải thiện sức khỏe tình dục và nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt trong bối cảnh dân số đang có xu hướng già hóa.

Tại lễ khánh thành, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho rằng đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ của riêng bệnh viện mà còn của toàn hệ thống y tế thành phố trong định hướng phát triển chuyên sâu.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết hai đơn vị này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của y tế TPHCM trong khu vực.

Theo đó, TPHCM đang kiên trì xây dựng hệ thống y tế "đa tầng – đa cực – đa trung tâm", nhằm tổ chức mạng lưới khám chữa bệnh khoa học, hiệu quả và tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa phương.

Trong chiến lược này, việc Bệnh viện Hùng Vương đưa vào hoạt động Trung tâm Sàn chậu được đánh giá là bước đi đúng hướng. Đây là lĩnh vực chuyên sâu còn mới nhưng nhu cầu lớn, đặc biệt liên quan đến sức khỏe phụ nữ. Trung tâm được đầu tư bài bản, hướng đến mô hình điều trị toàn diện, hiện đại, kết hợp chẩn đoán chuyên sâu, điều trị ít xâm lấn, phục hồi chức năng và dự phòng.

Song song đó, Khoa Điều trị trong ngày phù hợp xu thế y học hiện đại, giúp giảm thời gian nằm viện, tối ưu chi phí, nâng cao trải nghiệm người bệnh và hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số và tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng.

