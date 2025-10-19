Lần đầu tiên đưa võ nhạc vào Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lần đầu tiên đưa võ nhạc vào Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc 2025

Quốc An - Ảnh: Anh Giang

(NLĐO) - Giải Vovinam sinh viên toàn quốc 2025 với quy mô hơn 500 VĐV đã khởi tranh từ ngày hôm nay, 19-10.

Hơn 500 sinh viên trên cả nước được thỏa sức sáng tạo với nội dung võ nhạc, lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Giải Vô địch Vovinam Sinh viên toàn quốc lần III năm 2025.

Giải chính thức khai mạc vào hôm nay, 19-10 tại Vĩnh Long. Giải do Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức, diễn ra từ ngày 19 đến 25-10, với 56 bộ huy chương được trao ở ba nội dung: thi quyền, võ nhạc và đối kháng.

Lần đầu tiên đưa võ nhạc vào Giải Vô địch Vovinam Sinh viên toàn quốc 2025 - Ảnh 1.

Năm nay, điểm nhấn đặc biệt là võ nhạc Vovinam - bài số 1 chính thức trở thành nội dung thi đấu. Sự kết hợp giữa võ thuật, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn hứa hẹn mang đến sắc màu mới mẻ, thể hiện tinh thần trẻ trung, sáng tạo và bản lĩnh của sinh viên yêu Vovinam trong thời đại mới.

Thời gian qua, nhiều trường học trên cả nước đã đưa võ nhạc Vovinam vào chương trình thể dục giữa giờ, tạo hiệu ứng tích cực và được học sinh, sinh viên đón nhận nồng nhiệt.

Lần đầu tiên đưa võ nhạc vào Giải Vô địch Vovinam Sinh viên toàn quốc 2025 - Ảnh 2.

Việc đưa nội dung này vào thi đấu là bước đi phù hợp với xu thế, góp phần khuyến khích phong trào rèn luyện thể chất và sáng tạo trong giới trẻ.

Kể từ khi trở lại vào năm 2019, Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần “Học võ Việt – yêu nước Việt”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá giá trị của Vovinam, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin liên quan

TP HCM đẩy mạnh Vovinam học đường khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

TP HCM đẩy mạnh Vovinam học đường khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO) - TP HCM thúc đẩy việc thành lập các CLB Vovinam thuộc trường học với danh nghĩa chính thứ.

Võ sư Trần Văn Mỹ được bầu làm Chủ tịch LĐ Vovinam Việt Nam

(NLĐO) - LĐ Vovinam Việt Nam (VVF) vừa tổ chức hội nghị bất thường và bầu ra chủ tịch mới khi TS Mai Hữu Tín xin từ nhiệm.

Hơn 700 VĐV tranh tài tại Giải Vô địch Trẻ Vovinam quốc gia 2025

(NLĐO) - Giải Vô địch Trẻ Vovinam quốc gia 2025 chính thức khởi tranh với 78 bộ huy chương giành 33 tỉnh, thành, ngành trên cả nước tranh tài.

vovinam sinh vien toan quoc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo