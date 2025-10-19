Lần đầu tiên đưa võ nhạc vào Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc 2025

Hơn 500 sinh viên trên cả nước được thỏa sức sáng tạo với nội dung võ nhạc, lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Giải Vô địch Vovinam Sinh viên toàn quốc lần III năm 2025.

Giải chính thức khai mạc vào hôm nay, 19-10 tại Vĩnh Long. Giải do Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức, diễn ra từ ngày 19 đến 25-10, với 56 bộ huy chương được trao ở ba nội dung: thi quyền, võ nhạc và đối kháng.



Năm nay, điểm nhấn đặc biệt là võ nhạc Vovinam - bài số 1 chính thức trở thành nội dung thi đấu. Sự kết hợp giữa võ thuật, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn hứa hẹn mang đến sắc màu mới mẻ, thể hiện tinh thần trẻ trung, sáng tạo và bản lĩnh của sinh viên yêu Vovinam trong thời đại mới.



Thời gian qua, nhiều trường học trên cả nước đã đưa võ nhạc Vovinam vào chương trình thể dục giữa giờ, tạo hiệu ứng tích cực và được học sinh, sinh viên đón nhận nồng nhiệt.

Việc đưa nội dung này vào thi đấu là bước đi phù hợp với xu thế, góp phần khuyến khích phong trào rèn luyện thể chất và sáng tạo trong giới trẻ.



Kể từ khi trở lại vào năm 2019, Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần “Học võ Việt – yêu nước Việt”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá giá trị của Vovinam, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

