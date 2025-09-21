Ca đầu tiên là nam bệnh nhân (15 tuổi), bị viêm ruột thừa cấp, được hội chẩn từ xa và mổ nội soi cắt ruột thừa sau 2 giờ 30 phút.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân (54 tuổi), tiền căn tăng huyết áp, từng mổ lấy thai, bị đau quanh rốn trong 8 giờ.

Sau khi hội chẩn từ xa, PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, thống nhất chỉ định mổ. Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ nội soi gỡ dính từ lần mổ cũ, cắt ruột thừa viêm và làm sạch ổ bụng.

Theo Sở Y tế TP HCM, trước đây, các trường hợp tương tự đều phải chuyển khẩn cấp vào đất liền. Việc mổ nội soi thành công tại Côn Đảo là bước tiến lớn trong chăm sóc y tế cho người dân nơi đây.