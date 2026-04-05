Sức khỏe

Lần đầu tiên tại TPHCM, nhiều bệnh viện đồng loạt khám bệnh miễn phí

Tin, ảnh, clip: Hải Yến

(NLĐO) - "Trước giờ tôi không đi khám. Năm nay, tôi 70 tuổi, chồng tôi 78 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được bác sĩ khám bệnh"

Bà Lê Thị Hồng (70 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) đã chia sẻ đầy xúc động sau khi được bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu TPHCM khám bệnh miễn phí tại Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú, sáng 5-4.

Vợ chồng bà Lê Thị Hồng (70 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) vui mừng khi lần đầu được khám bệnh toàn diện miễn phí

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân, trong sáng cùng ngày, 58 bệnh viện trên địa bàn TPHCM cũng đã tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí cho người dân tại 61 phường, xã trên địa bàn, ưu tiên khu vực xa trung tâm, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở.

Hàng trăm người chờ đến lượt khám bệnh ngay tại Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú

Chương trình bao gồm tầm soát các bệnh không lây nhiễm, tim mạch, đái tháo đường, ung thư (vú, cổ tử cung, tuyến giáp), các bệnh mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, tâm thần, cơ xương khớp, đồng thời tầm soát tim bẩm sinh và béo phì ở trẻ em. 

Người dân được phát hiện sớm bệnh lý, tư vấn, quản lý sức khỏe, chuyển tuyến khi cần, đồng thời dữ liệu được cập nhật vào hệ thống quản lý sức khỏe điện tử, góp phần chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Người bệnh đến khám sẽ được thử đường huyết, khám các bệnh liên quan hô hấp 

Ghi nhận tại Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú, bà Hồng cho biết từ 6 giờ sáng, bà chở chồng gần 10 km để đến được kiểm tra sức khỏe. Đây là lần đầu tiên 2 ông bà được khám sức khỏe toàn diện. Trước đó, khi có vấn đề bà chủ yếu tự mua thuốc uống. 

"Hằng ngày, tôi nhặt ve chai, còn ổng mắt mờ đi lại không được. Tôi cũng cảm thấy sức khỏe không vấn đề nên không đi khám. Cuộc sống khó khăn nên con cái đi làm ăn ở xa cũng không có điều kiện chăm lo sức khỏe" - bà Hồng nói. 

Người bệnh được thăm khám chuyên sâu. Trong hình, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho người dân tại Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú và xã Bình Hưng

Tại trạm y tế, các bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện và phát hiện cả 2 vợ chồng đều tăng huyết áp. Riêng ông Phạm Văn Đầy - chồng bà (78 tuổi) cần phải phẫu thuật mắt. 

Sau khám, cả 2 ông bà đều được các bác sĩ đã hướng dẫn và kê thuốc để điều chỉnh huyết áp. Các bác sĩ tại trạm y tế cũng ghi nhận trường hợp của ông Đầy để lên kế hoạch mời chuyên khoa mắt về thăm khám thêm cho người dân. 

61 trạm y tế phường, xã đồng loạt khám bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn 

Tương tự, tại Trạm Y tế xã Bình Hưng, các y-bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng phối hợp với bác sĩ tại trạm dự kiến thăm khám cho khoảng 250 bệnh nhân. 

Cũng là lần đầu tiên được bác sĩ bệnh viện tuyến cuối khám bệnh, bà Nguyễn Thị Chính (66 tuổi) không khỏi vui mừng. Bà cho biết trước đây do bận công việc và không có điều kiện, bà chỉ biết mua thuốc khi cơ thể có dấu hiệu đau nhức.

"Đây là lần đầu tiên tôi được khám bệnh. Bác sĩ hỏi han đủ thứ, hướng dẫn chu đáo cách uống thuốc. Buổi khám này thực sự khiến tôi an tâm hơn" - bà Chinh chia sẻ.

Không chỉ khám bệnh cho người lớn tuổi, nhiều trẻ em cũng được khám bệnh miễn phí trong ngày hội này. 

Các y-bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám sức khoẻ cho 500 trẻ em tại xã Phú Giáo

Tại xã Phú Giáo, đoàn y-bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cũng đã thăm khám, phát thuốc và trao quà cho 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Ngay từ sáng sớm, đoàn phối hợp địa phương triển khai khám tổng quát, đánh giá dinh dưỡng, siêu âm tầm soát tim bẩm sinh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc. Song song đó, các em còn nhận quà tặng ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần và lan tỏa sự quan tâm xã hội đến trẻ em vùng còn nhiều thiếu thốn.

BSCK2 Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm dị tật tim mà còn rút ngắn khoảng cách giữa bệnh viện và cộng đồng, mở ra cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cho trẻ em. Trường hợp phát hiện bệnh lý phức tạp sẽ được hướng dẫn chuyển tuyến kịp thời.

