Lần đầu tiên Việt Nam xác lập kỷ lục châu Á về Hệ thống Lab thụ tinh ống nghiệm

Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings)/Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, cho biết quá trình xác lập kỷ lục cho BVĐK Tâm Anh TP HCM được thực hiện bài bản, khoa học, minh bạch dựa trên các dữ liệu được thu thập độc lập, chi tiết về Hệ thống phòng labo phôi học của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM, tiến hành kiểm định chéo nhiều bước, từ thiết kế lab, quy trình vận hành, tỉ lệ thành công IVF, đến các chỉ số an toàn và chất lượng dịch vụ… đồng thời đối chiếu với tiêu chuẩn quốc tế.

Hội đồng cố vấn gồm các bác sĩ và chuyên gia y khoa tại nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam, Indonesia… một số quốc gia ngoài châu Á như Mỹ, cùng xem xét tất cả bằng chứng và đưa ra quyết định đủ điều kiện công nhận kỷ lục. Ngày 21-9, Tổ chức Kỷ lục châu Á đã chính thức trao Kỷ lục châu Á và Kỷ lục Việt Nam cho BVĐK Tâm Anh TP HCM.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính (thứ hai từ phải sang) - Giám đốc chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP HCM và ThS.BS Giang Huỳnh Như (thứ ba từ phải sang) - Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh TP HCM cùng nhận bằng Kỷ lục châu Á

"BVĐK Tâm Anh TP HCM đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Thành tựu này mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội trong bối cảnh nhu cầu thụ tinh ống nghiệm (IVF) đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, Ấn Độ, châu Á cũng như trên toàn thế giới", TS. Biswaroop Roy Chowdhury, Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới - đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á (ABR), cho biết.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh (thứ ba từ phải sang), Trưởng Lab - Trung tâm IVF Tâm Anh TP HCM đại diện nhận Kỷ lục Việt Nam.

Thiết kế hệ thống "lab trong lab" với phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 bên trong phòng thao tác giao tử và phôi ISO 6, là thiết kế đặc thù, nhằm tách biệt khu vực thao tác với khu vực nuôi cấy, từ đó tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh, giúp phôi và giao tử phát triển tốt nhất. IVF Tâm Anh TP HCM, Việt Nam là đơn vị tiên phong trong thiết kế độc nhất này.

Bên trong lab ISO 5 - Trái tim của Trung tâm IVF hiện đại nhất Việt Nam và châu Á

Phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 duy trì môi trường sạch với mật độ hạt bụi và vi sinh vật cực thấp giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, nấm, virus, hạn chế sự hiện diện của các hợp chất hữu cơ bay hơi có khả năng gây độc tế bào. Nhờ đó, chất lượng môi trường xung quanh phôi được đảm bảo, góp phần nâng cao hiệu quả thụ tinh, tỉ lệ phát triển phôi nang, khả năng làm tổ…

Thiết kế "lab trong lab" tạo môi trường tối ưu về nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ và chất lượng không khí, ánh sáng, góp phần tăng tỉ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm

ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh TP HCM, đồng thời chính là nhà khoa học tiên phong thiết kế, xây dựng và vận hành Hệ thống "lab trong lab" cho biết, việc thiết kế, lắp đặt hệ thống khí, trang thiết bị và vật liệu đều rất nghiêm ngặt; đồng thời việc bảo trì, vận hành một phòng lab IVF đạt chuẩn ISO 5 cũng đặt ra nhiều thách thức về chi phí bảo trì, quy trình vận hành, đào tạo nhân lực, hạ tầng kỹ thuật… Vượt qua tất cả thách thức đó, 5 năm liên tục, Lab phôi học của BVĐK Tâm Anh TP HCM được công nhận chuẩn ISO Class 5 về chất lượng không khí, do Viện Pasteur kiểm định.

Hệ thống "lab trong lab" với tủ nuôi cấy phôi time-lapse hiện đại trang bị camera quan sát liên tục và tích hợp AI của IVF Tâm Anh là thiết kế độc nhất tại châu Á

Thống kê từ 2021 - 2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP HCM tăng dần qua các năm, trung bình lên tới 80,1%, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần, kết quả này lên tới 71,9%. Ngoài ra, IVF Tâm Anh còn đầu tư đồng bộ Hệ thống tủ nuôi cấy time-lapse trang bị camera quan sát liên tục được ví như "mắt thần" giúp ghi lại hình ảnh phôi trong suốt quá trình phát triển; Ứng dụng AI hỗ trợ tiên lượng phôi, giúp các chuyên viên phôi học đưa ra quyết định chuẩn xác nhất về phôi nên được ưu tiên chuyển…

"Mục tiêu lớn nhất của IVF Tâm Anh không chỉ giúp phụ nữ mang thai mà còn sinh ra những em bé khỏe mạnh, nâng cao chất lượng giống nòi, đặc biệt trong bối cảnh tỉ suất sinh ở nước ta giảm xuống mức thấp nhất lịch sử", theo ThS.BS Giang Huỳnh Như. Đặc biệt, 100% em bé sinh ra từ kỹ thuật IUI/IVF tại IVF Tâm Anh đều phát triển đúng chuẩn và thậm chí vượt chuẩn về thể lực, không có bất thường về sức khỏe, theo kết quả khám sức khỏe tổng quát hàng trăm em bé sinh ra từ kỹ thuật IUI/IVF trong "Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh" đầu tháng 6-2025.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, 43 tuổi, đưa con trai từ Úc về Việt Nam tri ân ThS.BS Giang Huỳnh Như đã giúp họ có con sau 20 năm vô sinh. Ảnh: NVCC

Hiện Hệ thống IVF Tâm Anh phát triển theo hướng đa khoa chuyên sâu và toàn diện, đội ngũ bác sĩ giỏi, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới cùng dịch vụ chuyên nghiệp, vợ chồng hiếm muộn có thể được thăm khám, điều trị đồng thời, mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian, chi phí… do đó ngày càng thu hút bệnh nhân nước ngoài đến điều trị. Đặc biệt, chi phí điều trị ở Tâm Anh và tại Việt Nam rất cạnh tranh, chỉ bằng 1/3 so với các nước ASEAN. Từ năm 2023 đến nay, Hệ thống IVF Tâm Anh đã tiếp nhận điều trị vô sinh hiếm muộn cho hàng ngàn người bệnh từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Úc, Singapore, Philippines… và có xu hướng tăng cao hơn vào các dịp lễ, Tết.



