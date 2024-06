Lan Ngọc, Trường Giang - Nhã Phương tụ hội tiệc cưới Midu

Cô dâu Midu lộng lẫy với đầm cưới trắng sánh bước bên chú rể Minh Đạt đón khách. Nhiều sao Việt gồm: Ninh Dương Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ, Xuân Lan, Mai Phương Thúy, Puka, Trường Giang - Nhã Phương, Xuân Lan, Sam, Trương Quỳnh Anh, Quốc Trường, Jun Vũ, Huỳnh Đông… tham gia tiệc cưới.



Phối cảnh tiệc cưới của Midu và Minh Đạt

Midu trong đầm cưới lộng lẫy

Cô dâu và chú rể đón khách

Cả hai đẹp đôi

Ninh Dương Lan Ngọc diện đầm đen đến dự cưới

Cùng tạo dáng "bắn tim"

Quốc Trường chụp cùng cô dâu, chú rể

Mai Phương Thúy và đầm dự tiệc cưới Midu

Midu và NSƯT Kim Tử Long

Khi tiệc cưới bắt đầu, chú rể Minh Đạt lịch lãm vest đen, thổi sáo theo giai điệu ca khúc "My heart will go on" tặng cho cô dâu cùng khách mời. Anh cảm xúc rơi nước mắt trong ngày trọng đại khi trải lòng với Midu trên lễ đường.

Đám cưới của Midu và Minh Đạt được tổ chức với chủ đề "Tuyết rơi mùa hè" với 15.000 bông tuyết được làm thủ công để trang trí. Ê-kíp chuẩn bị trong 6 tháng dàn dựng suốt 4 ngày.

Như bao tiệc cưới khác, những trò chơi, hoạt động náo nhiệt, tưng bừng không thể thiếu.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương

Puka

Chú rể thổi sáo

Chú rể và cô dâu trên lễ đường

Trao nhau những ánh nhìn ấm áp, yêu thương

Tiệc cưới diễn ra sau khi cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi ngày 23-6. Midu 35 tuổi và Minh Đạt 34 tuổi. Vào tháng 4, Midu thông báo hôn lễ qua bức ảnh mặc đầm cưới trắng hạnh phúc bên chú rể.

Midu gần đây đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang TP HCM với thành tích Á khoa. Cô không chỉ là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt mà còn là một giảng viên đại học. Cô cũng từng là Á khoa khi tốt nghiệp cử nhân hệ đại học tại Đại học Kiến trúc TP HCM. Trong khi đó, Minh Đạt là một doanh nhân.

Một số phim Midu từng đóng có: "Thiên mệnh anh hùng", "4 năm 2 chàng 1 tình yêu"…

Những nụ cười rạng ngời

Ninh Dương Lan Ngọc trong tiệc cưới Midu

Cùng chụp ảnh kỷ niệm

Quốc Trường và Xuân Lan

Jun Vũ

Trung Quân Idol

Cận mặt các sao Việt cùng cô dâu, chú rể