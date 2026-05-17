HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

LẰN RANH: Khi lòng tốt đặt sai chỗ

Luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn

Cánh cửa tương lai của Minh (25 tuổi) khép lại chỉ vì một phút cả nể tại quán bar.

Một người bạn xã giao viện cớ ra ngoài nghe điện thoại, nhờ Minh cầm giúp chiếc túi xách tay. Minh vô tư nhận lời. Chỉ 10 phút sau, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, người bạn kia bặt vô âm tín. Khám xét chiếc túi, công an thu được hàng chục viên ma túy tổng hợp. Từ một nhân viên văn phòng có tương lai rộng mở, Minh bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trong trại giam, những lời trần tình "tôi chỉ cầm giúp, hoàn toàn không biết bên trong có gì" trở nên vô vọng.

Chỉ vì một cái gật đầu nể nang, nhiều người vô tình tự đẩy mình qua lằn ranh tù tội như trường hợp của Minh. Họ nhận lời giúp với tâm thế nhẹ bẫng, cả tin vào các mối quan hệ xã hội mà không hay biết ẩn sau vỏ bọc ấy là bản án tàn khốc, chôn vùi cả thanh xuân.

Khi chiếc còng bập vào tay, mọi sự ngỡ ngàng hay nước mắt đều trở nên vô nghĩa. Khi ma túy được phát hiện trong hành lý do một cá nhân trực tiếp kiểm soát, trách nhiệm pháp lý lập tức đặt ra. Pháp luật hình sự vô cùng nghiêm khắc, không có điều khoản khoan hồng nào dành cho sự ngây thơ, lòng tốt đặt sai chỗ. Việc tự chứng minh sự vô can khi tang vật nguy hiểm nằm trong tay là một hành trình cực kỳ gian nan. Nếu thất bại, họ đối diện với những bản án nhiều năm tù, chung thân, hoặc tử hình.

Thực tế, khoảng cách từ công dân lương thiện đến tội phạm ma túy đôi khi chỉ là khoảnh khắc tặc lưỡi. Tâm lý cả nể, ngại mất lòng tạo ra sai lầm tai hại. Tội phạm ma túy vô cùng tinh vi, sẵn sàng lợi dụng lòng tin để biến người khác thành "con tốt thí", "người vận chuyển" bất đắc dĩ nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Lằn ranh pháp lý trong án ma túy là ranh giới đỏ không thể mơ hồ. Bài học đắt giá rút ra chính là kỹ năng sinh tồn quan trọng: Quyền từ chối. Tuyệt đối không cầm giùm, giữ hộ, đứng tên nhận bưu kiện hay xách hộ hành lý cho bất kỳ ai nếu không trực tiếp kiểm tra và biết chắc bên trong chứa gì. Ở những không gian nhạy cảm, sự tỉnh táo bảo vệ bản thân phải đặt lên trên mọi mối quan hệ, bởi sự cả nể có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo