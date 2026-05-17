LẰN RANH: Khi lòng tốt đặt sai chỗ

Một người bạn xã giao viện cớ ra ngoài nghe điện thoại, nhờ Minh cầm giúp chiếc túi xách tay. Minh vô tư nhận lời. Chỉ 10 phút sau, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, người bạn kia bặt vô âm tín. Khám xét chiếc túi, công an thu được hàng chục viên ma túy tổng hợp. Từ một nhân viên văn phòng có tương lai rộng mở, Minh bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trong trại giam, những lời trần tình "tôi chỉ cầm giúp, hoàn toàn không biết bên trong có gì" trở nên vô vọng.

Chỉ vì một cái gật đầu nể nang, nhiều người vô tình tự đẩy mình qua lằn ranh tù tội như trường hợp của Minh. Họ nhận lời giúp với tâm thế nhẹ bẫng, cả tin vào các mối quan hệ xã hội mà không hay biết ẩn sau vỏ bọc ấy là bản án tàn khốc, chôn vùi cả thanh xuân.

Khi chiếc còng bập vào tay, mọi sự ngỡ ngàng hay nước mắt đều trở nên vô nghĩa. Khi ma túy được phát hiện trong hành lý do một cá nhân trực tiếp kiểm soát, trách nhiệm pháp lý lập tức đặt ra. Pháp luật hình sự vô cùng nghiêm khắc, không có điều khoản khoan hồng nào dành cho sự ngây thơ, lòng tốt đặt sai chỗ. Việc tự chứng minh sự vô can khi tang vật nguy hiểm nằm trong tay là một hành trình cực kỳ gian nan. Nếu thất bại, họ đối diện với những bản án nhiều năm tù, chung thân, hoặc tử hình.

Thực tế, khoảng cách từ công dân lương thiện đến tội phạm ma túy đôi khi chỉ là khoảnh khắc tặc lưỡi. Tâm lý cả nể, ngại mất lòng tạo ra sai lầm tai hại. Tội phạm ma túy vô cùng tinh vi, sẵn sàng lợi dụng lòng tin để biến người khác thành "con tốt thí", "người vận chuyển" bất đắc dĩ nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Lằn ranh pháp lý trong án ma túy là ranh giới đỏ không thể mơ hồ. Bài học đắt giá rút ra chính là kỹ năng sinh tồn quan trọng: Quyền từ chối. Tuyệt đối không cầm giùm, giữ hộ, đứng tên nhận bưu kiện hay xách hộ hành lý cho bất kỳ ai nếu không trực tiếp kiểm tra và biết chắc bên trong chứa gì. Ở những không gian nhạy cảm, sự tỉnh táo bảo vệ bản thân phải đặt lên trên mọi mối quan hệ, bởi sự cả nể có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời.