LẰN RANH: Khi yêu bóng đá sai cách

Chỉ cần một cú sút hỏng, một pha phòng ngự hớ hênh hay quyết định nhạy cảm từ trọng tài, cơn thịnh nộ lập tức bùng lên trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng ngàn lời miệt thị, dọa nạt tàn độc trút xuống đầu người trong cuộc, được ngụy trang dưới vỏ bọc mỹ miều: "tình yêu bóng đá".

Anh Ng.V.T. (TP HCM) vốn là một nhân viên văn phòng mẫn cán, một người cha điềm đạm. Nhưng trong đêm đội bóng yêu thích vuột vé đi tiếp, anh bỗng trở thành một con người khác. Cuốn vào vòng xoáy phẫn nộ của đám đông trên mạng, anh truy lùng Facebook cá nhân của cầu thủ mắc lỗi. Những dòng chửi rủa cay nghiệt, thóa mạ được đăng tải không thương tiếc. Thấy chưa thỏa mãn, anh cùng nhiều người khác tràn sang cả trang cá nhân của vợ cầu thủ này. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đọc dòng trạng thái người vợ van xin cộng đồng mạng tha cho đứa con nhỏ đang hoảng loạn, bỏ ăn vì sợ hãi, anh mới giật mình, cuống cuồng thu hồi bình luận.

Sự hối hận muộn màng này phơi bày một lỗ hổng nhận thức nguy hiểm. Nhiều người đang tự huyễn hoặc bản thân bằng tấm "kim bài" người hâm mộ để hợp thức hóa thói côn đồ mạng. Họ a dua chửi bới, đinh ninh rằng "chỉ gõ vài dòng cho bõ tức thì ai bắt tội, có đổ máu đâu mà sợ". Chiếc màn hình điện thoại vô tình biến thành tấm khiên ẩn danh, trao cho họ thứ quyền lực ảo để tùy ý phán xét, chà đạp nhân phẩm người khác. Đám đông tự cho mình quyền phán xử, dửng dưng trước nỗi đau mà các nạn nhân gánh chịu.

Khán giả khi dành thời gian theo dõi một trận đấu, họ có quyền đòi hỏi. Họ có quyền la ó, chê trách thẳng thắn khi cầu thủ đá tồi hay huấn luyện viên sai lầm. Đó là áp lực sống còn để nền bóng đá chuyên nghiệp phát triển. Nhưng ranh giới giữa chỉ trích chuyên môn và bạo lực mạng lại rạch ròi. Lằn ranh mỏng manh ấy đứt gãy ngay khoảnh khắc mũi dùi dư luận trượt khỏi quả bóng, găm thẳng vào danh dự, nhân phẩm và gia đình vô can của người trong cuộc.

Pháp luật không có ngoại lệ nào cho hành vi bôi nhọ núp bóng tình yêu thể thao. Những câu từ được đăng tải một cách vô thức có thể là căn cứ buộc tội "Làm nhục người khác" hay "Vu khống" theo Bộ Luật Hình sự. Hậu quả pháp lý là hoàn toàn có thật, không hề ảo như nhiều người vẫn nghĩ. Lằn ranh giữa một cổ động viên nhiệt thành và một bị can, bị cáo đôi khi chỉ cách nhau một cú click chuột vô ý. Tình yêu thể thao đích thực phải biết dừng lại trước ranh giới của pháp luật.



