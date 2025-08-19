Lần theo tiếng kêu lạ trong đêm, người dân bắt được con vật quý hiếm

Ngày 19-8, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Hiếu Giang tiếp nhận, thả một con rái cá quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Con rái cá quý hiếm lập tức nhảy xuống nước khi lực lượng chức năng mở lồng, thả về tự nhiên

Trước đó, vào tối 18-8, một người dân ở xã Hiếu Giang nghe tiếng kêu lạ ở kênh nước N4 phía sau nhà nên đi kiểm tra. Qua kiểm tra, người dân này phát hiện một con rái cá đang hoảng loạn vì bị mắc kẹt trong lừ đơm tôm.

Biết đây là động vật hoang dã quý hiếm, người dân này đã bắt con rái cá nhốt lại và báo cho lực lượng chức năng đến tiếp nhận, thả về tự nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà, đây là loài rái cá thường (tên khoa học là Lutra lutra), nặng 1,3 kg, thuộc nhóm IB nguy cấp, quý hiếm.



