



Chiều 19-12, đoàn lãnh đạo TP HCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Trong không khí thân tình, ấm áp, ông Lê Quốc Phong trao đổi với các linh mục về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM trong năm qua. Ông cho hay thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, từ thiện, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Những đóng góp đó đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần bác ái trong cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của TP HCM.

Đoàn lãnh đạo TP HCM tặng hoa chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc Công giáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM bày tỏ mong muốn thời gian tới Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân Công giáo tiếp tục đồng hành với chính quyền thành phố, phát huy tinh thần "sống tốt đời, đẹp đạo". Từ đó, chung tay xây dựng TP HCM ngày càng văn minh, nghĩa tình, phát triển bền vững.

Nhân dịp Giáng sinh 2025, ông Lê Quốc Phong thay mặt đoàn lãnh đạo TP HCM gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng cũng như các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo.

Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng bày tỏ niềm vui bởi sự phát triển toàn diện của TP HCM trong thời gian qua, trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển, giàu tình người, lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia của mùa Giáng sinh.



