Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030 đã diễn ra tại Hà Nội sáng 23-11. Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - đã dự đại hội.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục khẳng định là một phong trào quần chúng đặc biệt - thi đua để làm nhân đạo, thi đua vì người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động và trợ giúp hơn 102 triệu lượt người, với tổng trị giá trên 29.186 tỉ đồng, tăng 45% so với giai đoạn trước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, hỗ trợ giảm nghèo bền vững của đất nước.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước tặng Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tại đại hội

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử, từ kháng chiến, kiến quốc đến thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. Hội luôn kiên trì sứ mệnh nhân đạo vì con người và khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối, quy tụ và lan tỏa lòng nhân ái của người Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ Chương trình "sức mạnh nhân đạo", "Tháng nhân đạo" trong toàn hội và toàn dân; coi đây là yếu tố quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của hội. Qua đó, góp phần lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng, củng cố sức mạnh tinh thần và văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 209 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của hội.