Lan tỏa lòng yêu nước, thắp sáng ngọn lửa nhân ái

Top 10 sự kiện nổi bật của Báo Người Lao Động trong năm 2025

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trao hơn 2 triệu lá cờ ở khắp mọi miền Tổ quốc; hàng chục ngàn phần quà, học bổng, xe đạp, áo ấm, trang thiết bị y tế… cho ngư dân, đồng bào sống dọc biên giới, học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, công nhân, đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, trẻ mồ côi do COVID-19…

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao các suất kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh dân tộc Chăm tại TP HCM năm 2023

Cứ mỗi độ xuân về, khi nhịp sống dường như chậm lại để mỗi người có dịp nhìn sâu, nhìn kỹ vào những gì đã được kiên trì, bền bỉ vun đắp suốt những năm qua, đặc biệt là năm 2025 nhiều "sóng gió". Có những hình ảnh luôn sống động trong ký ức: lá cờ Tổ quốc tung bay nơi miền biên giới, hải đảo xa khơi; trên những con đường rực đỏ sắc cờ trong những ngày lễ lớn của đất nước; ánh mắt rạng ngời của những em học sinh nghèo khi nhận học bổng; nỗi đau của đồng bào vùng bị thiên tai được xoa dịu phần nào khi nhận được những phần quà hỗ trợ...

Trong những khoảnh khắc ấy, người ta chợt nhận ra rằng điều làm nên sức mạnh của một xã hội không chỉ nằm ở những chỉ số tăng trưởng kinh tế mà còn được nuôi dưỡng bởi tình yêu Tổ quốc, từ ngọn lửa nhân ái. Đó là thứ ánh sáng âm thầm nhưng lan tỏa, được thắp lên từ trách nhiệm công dân, từ sự đồng cảm và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp luôn hiện diện trong mỗi người.

Chủ động kết nối và hành động

5 năm qua (2020-2025) là giai đoạn có nhiều biến cố. Trong bối cảnh ấy, Báo Người Lao Động không chỉ thực hiện sứ mệnh của một cơ quan báo chí cách mạng trong công tác tuyên truyền, phản ánh và định hướng dư luận mà còn kiên trì lựa chọn con đường đòi hỏi nhiều tâm huyết và trách nhiệm hơn: đồng hành cùng xã hội bằng những hành động cụ thể, bền bỉ và giàu tính nhân văn.

Đại dịch COVID-19 bùng phát, kinh tế toàn cầu suy thoái, thiên tai dồn dập, đời sống của hàng chục triệu người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó là những yêu cầu ngày càng cao đối với báo chí trong kỷ nguyên số, khi thông tin lan truyền nhanh trong khi niềm tin của công chúng lại trở nên mong manh nếu báo chí không giữ được bản lĩnh, đạo đức và giá trị cốt lõi.

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là báo chí đưa tin như thế nào, mà quan trọng hơn: báo chí sẽ đứng ở đâu, đứng cùng ai và làm gì?

Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức chào cờ đầu năm mới 2023 tại Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên ở đất liền

Báo Người Lao Động là cơ quan ngôn luận của Thành ủy TP HCM, luôn quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân lao động, những người yếu thế, những cộng đồng còn nhiều khó khăn. Báo Người Lao Động không đứng ngoài quan sát, mà chủ động kết nối và hành động. Đó không phải là những quyết định dễ dàng, bởi làm báo gắn với hoạt động xã hội đòi hỏi sự nhạy cảm với tình hình, khả năng tổ chức, huy động nguồn lực... Nhưng trên hết là cái tâm trong sáng và tinh thần dấn thân. Không ngại khó, không ngại khổ, không lùi bước trước thử thách - kể cả hiểm nguy, nỗ lực mỗi ngày... là những tâm niệm xuyên suốt và nhất quán!

"Tự hào cờ Tổ quốc": Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước

Trong số nhiều chương trình mang dấu ấn quan trọng của Báo Người Lao Động suốt nhiều năm qua, có thể xem "Tự hào cờ Tổ quốc" là một biểu tượng đặc biệt. Bắt đầu từ một ý tưởng giản dị nhưng đầy ý nghĩa, chương trình đã từng bước lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một phong trào xã hội rộng khắp, được triển khai tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước.

Sáng 23-1-2026, vào ngày giỗ nữ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu, tại đường Nguyễn An Ninh - trục đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo, TP HCM), Báo Người Lao Động phối hợp chính quyền Đặc khu Côn Đảo long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”Ảnh: NGỌC GIANG

Trao tặng cờ Tổ quốc không đơn thuần là trao một biểu tượng, mà là gửi gắm niềm tin, lòng tự hào và ý thức về chủ quyền quốc gia. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tàu cá của ngư dân, trên các tuyến đường biên giới, tại các di tích lịch sử hay trong các tuyến đường trọng điểm... đã tạo nên những hình ảnh đẹp và có sức lay động mạnh mẽ.

Chương trình không dừng lại ở một chiến dịch ngắn hạn, mà được tổ chức bài bản, bền bỉ qua nhiều năm, gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, thể hiện lòng tri ân và các hoạt động chăm lo đời sống người dân. Từ "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" trong những năm đầu tiên đến "Tự hào cờ Tổ quốc" hiện nay với nhiều hợp phần: "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương", "Đường cờ Tổ quốc", "Vững tuyến đầu, chắc hậu phương" là cả một hành trình gian nan nhưng thật đáng tự hào. Mỗi hoạt động đều mang thông điệp rõ ràng: lòng yêu nước được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực và gần gũi với đời sống người dân, đặc biệt là ngư dân và đồng bào sống dọc biên giới trên bộ vốn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong đó, riêng hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" đã phát triển mạnh mẽ với hơn 800 đường cờ được xây dựng khắp cả nước, trở thành một phong trào có ý nghĩa to lớn trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ với cảm xúc yêu nước lan tỏa những hành động đẹp và nhiệt tâm cống hiến.

Tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp Một điểm nổi bật khác trong các hoạt động xã hội của Báo Người Lao Động là sự kết hợp hài hòa giữa nhân ái và tri ân. Các chương trình như "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" (từ tháng 1-2020 đến nay, hai chương trình đã đến 23 tỉnh, thành, thăm và tặng quà cho 919 cá nhân và tập thể), các cuộc thi, những hoạt động tôn vinh thầy cô giáo, thầy thuốc, những cá nhân thầm lặng cống hiến cho cộng đồng ("Người Thầy kính yêu", "Người thầy thuốc trong tôi", "Lòng tốt quanh ta") đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khích lệ tính chân - thiện trong đời sống xã hội. Bằng cách kể những câu chuyện người thật, việc thật, bằng sự trân trọng và tinh thần xây dựng, báo chí đã góp phần nuôi dưỡng niềm tin rằng những điều tử tế vẫn đang hiện hữu quanh ta và mỗi người đều có thể trở thành một phần của dòng chảy tích cực ấy.

Cầu nối của lòng nhân ái, chăm lo thế hệ tương lai

Đại dịch COVID-19 là phép thử lớn đối với toàn xã hội, trong đó có báo chí. Khi hàng triệu người lao động mất việc, thu nhập sụt giảm, đời sống bị đảo lộn, Báo Người Lao Động đã nhanh chóng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, kịp thời, hiệu quả. Tiêu biểu như: chương trình "ATM thực phẩm miễn phí"; chương trình "Tổ quốc cần, cả nước chung tay" hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch; chương trình "Tình thương cho em" dành cho trẻ em mồ côi do COVID-19; các chương trình"Tết ấm cho người vô gia cư", "Tết sẻ chia", "Vòng tay yêu thương"... thể hiện rõ tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong những ngày gian khó ấy, Báo Người Lao Động không chỉ làm nhiệm vụ đưa tin, mà còn trở thành cầu nối của lòng nhân ái, kết nối những tấm lòng nhân ái với những mảnh đời cần được sẻ chia.

Trong các đợt thiên tai, bão lũ liên tục xảy ra trong những năm qua, Báo Người Lao Động cũng luôn tiên phong phát động và trực tiếp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại nặng. Các chương trình: "Trái tim miền Trung", "Hướng về miền Bắc yêu thương", "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"... có ý nghĩa hết sức to lớn, không chỉ giúp đỡ kịp thời đồng bào bị thiệt hại do thiên tai mà còn tạo ra sự kết nối, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Trong khó khăn, hoạn nạn, giá trị của báo chí nhân văn càng được khẳng định. Bên cạnh các hoạt động cứu trợ, an sinh xã hội, Báo Người Lao Động luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục - nơi gieo mầm cho tương lai của đất nước. Các chương trình học bổng, các hoạt động hỗ trợ học sinh - sinh viên nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai bền bỉ qua nhiều năm với tổng trị giá hàng chục tỉ đồng.

Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời động viên, là niềm tin mà xã hội gửi gắm vào thế hệ trẻ. Các chương trình tư vấn, hướng nghiệp, đồng hành cùng thí sinh giúp các em có thêm thông tin, định hướng đúng đắn trên con đường học tập và lập nghiệp. Nhân ái không chỉ là giúp đỡ trước mắt, mà là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển lâu dài và bền vững của xã hội.

Niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống

Năm 2025 vừa qua với nhiều sự kiện đặc biệt: kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước nhà. Năm 2025 cũng là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Báo Người Lao Động: kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (28.7.1975 - 28.7.2025).

Bước sang năm 2026, công nghệ, nền tảng truyền thông tiếp tục thay đổi mạnh mẽ hơn, phương thức tiếp cận thông tin của công chúng cũng thay đổi không ngừng. Nhưng có những điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tinh thần yêu nước và giá trị nhân văn mãi mãi là nền tảng cốt lõi của báo chí cách mạng!

Phát huy tinh thần yêu nước, giữ mãi ngọn lửa nhân ái trong từng bài viết, từng chương trình, từng hoạt động xã hội chính là cách để báo chí giữ được niềm tin của công chúng, giữ được bản sắc và vị thế của mình trong đời sống xã hội.

Xuân mới lại về, mang theo niềm tin và những khởi đầu mới. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định rằng những chương trình, hoạt động xã hội do Báo Người Lao Động khởi xướng và thực hiện đã để lại dấu ấn không chỉ bằng quy mô hay số lượng, mà là bằng tình cảm và sự tin yêu của cộng đồng, xã hội.

Tình yêu Tổ quốc và ngọn lửa nhân ái được thắp lên từ trách nhiệm, được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì và sẽ tiếp tục lan tỏa nếu mỗi người làm báo luôn giữ trọn niềm tin vào con người, vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Làm báo không chỉ để phản ánh hiện thực mà còn góp phần làm cho hiện thực ấy trở nên tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Khi tình yêu Tổ quốc cùng ngọn lửa nhân ái còn được giữ vững, hương sắc mùa xuân sẽ lan xa. Không chỉ lan tỏa trên những trang báo mà trong chính đời sống xã hội, trong chính con tim của mỗi người!

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" Từ ngày 1-6-2019 đến 31-12-2025, chương trình đã trao và ký kết trao hơn 2,1 triệu lá cờ Tổ quốc. Tháng 7-2024, chương trình lập 4 kỷ lục Việt Nam về tổng số cờ đã trao; số tỉnh, thành thực hiện; số tuyến đường cờ và tuyến đường cờ dài nhất Việt Nam. Chương trình "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo" Chương trình "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo" được Báo Người Lao Động phát động năm 2025 nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời giúp cải thiện môi trường, hạn chế thiệt hại thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Trên tinh thần đó, Báo Người Lao Động đã phối hợp với chính quyền Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) triển khai xây dựng công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" (khánh thành ngày 23-1-2026) trên tuyến đường Nguyễn An Ninh, trục đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, là địa danh lịch sử, tâm linh đặc biệt, gắn liền với sự hy sinh của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng. Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" có chiều dài 228 m, gồm 57 trụ cờ - lá cờ và 57 bồn hoa. Tổng kinh phí khoảng 1 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Các chương trình học bổng Từ năm 2022 đến nay, Báo Người Lao Động đã tổ chức 371 đợt trao học bổng với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng. Riêng năm 2025 đã tổ chức 75 đợt trao học bổng, với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Các chương trình công tác xã hội khác - Tổng số tiền cho hoạt động cứu trợ Báo Người Lao Động đã thực hiện trong năm 2025 là hơn 6,6 tỉ đồng thông qua các chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương", "Trái tim miền Trung", "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai". - Chương trình "Vòng tay yêu thương" đã tổ chức nhiều hoạt động vận động, đóng góp thông qua chương trình phát hành sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo" của nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động. Các giải thể thao do Báo Người Lao Động tổ chức như Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam", Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương"... đã vận động và trao tặng hàng trăm triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam, người vô gia cư…



